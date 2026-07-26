Lovitură pentru PSG! Un star din club nu își prelungește contractul. Granzii care stau la pândă

Paris Saint-Germain a primit o veste proastă în această vară. Bradley Barcola, rezerva de lux a lui Luis Enrique, a decis să nu își prelungească înțelegerea cu formația de pe Parc des Princes care este scadentă în 2028.

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PSG s-a despărțit în această perioadă de mercato de doar doi jucători importanți din lot, Goncalo Ramos și Kang-in Lee, însă în momentul de față fanii parizienilor se tem că numărul ar putea ajunge la trei. În urmă cu puțin timp, cotidianul L’Equipe a anunțat că Bradley Barcola nu își va prelungi contractul cu trupa lui Luis Enrique.

Barcola nu prelungește cu PSG

Starul francez a dorit să aștepte după finalul Cupei Mondiale pentru a lua o decizie legată de viitorul său, iar după luni întregi în care PSG a așteptat un răspuns, acesta a venit și a fost unul negativ. Sursa citată anterior notează că decizia luată de Barcola a fost luată strict pe criterii sportive, ținând cont că oferta de prelungire înaintată de club conținea o creștere salarială.

🚨🇫🇷 BREAKING: Bradley Barcola will NOT sign new deal at Paris Saint-Germain, the decision is confirmed.

As always reported, he’s open to exploring a move this summer and will NOT sign new contract.

🔴 Liverpool have Barcola on top of their list. pic.twitter.com/CdiQ2SPZet

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

Cel mai probabil, Barcola nu și-a mai dorit să semneze un acord cu echipa la care a devenit în ultimele sezoane o super-rezervă. Constant al 12-lea om în echipa lui Enrique, fotbalistul de 23 de ani a adunat în stagiunea precedentă 13 goluri și șapte pase decisive în 49 de apariții.