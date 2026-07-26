Lovitură pentru PSG! Un star din club nu își prelungește contractul. Granzii care stau la pândă

Paris Saint-Germain a primit o veste proastă în această vară. Bradley Barcola, rezerva de lux a lui Luis Enrique, a decis să nu își prelungească înțelegerea cu formația de pe Parc des Princes care este scadentă în 2028.
PSG s-a despărțit în această perioadă de mercato de doar doi jucători importanți din lot, Goncalo Ramos și Kang-in Lee, însă în momentul de față fanii parizienilor se tem că numărul ar putea ajunge la trei. În urmă cu puțin timp, cotidianul L’Equipe a anunțat că Bradley Barcola nu își va prelungi contractul cu trupa lui Luis Enrique.
Barcola nu prelungește cu PSG
Starul francez a dorit să aștepte după finalul Cupei Mondiale pentru a lua o decizie legată de viitorul său, iar după luni întregi în care PSG a așteptat un răspuns, acesta a venit și a fost unul negativ. Sursa citată anterior notează că decizia luată de Barcola a fost luată strict pe criterii sportive, ținând cont că oferta de prelungire înaintată de club conținea o creștere salarială.
🚨🇫🇷 BREAKING: Bradley Barcola will NOT sign new deal at Paris Saint-Germain, the decision is confirmed.
As always reported, he’s open to exploring a move this summer and will NOT sign new contract.
🔴 Liverpool have Barcola on top of their list. pic.twitter.com/CdiQ2SPZet
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026
Cel mai probabil, Barcola nu și-a mai dorit să semneze un acord cu echipa la care a devenit în ultimele sezoane o super-rezervă. Constant al 12-lea om în echipa lui Enrique, fotbalistul de 23 de ani a adunat în stagiunea precedentă 13 goluri și șapte pase decisive în 49 de apariții.
Liverpool, în pole-position pentru transferul lui Barcola
Rămâne de văzut acum ce îi rezervă viitorul lui Barcola, care ar putea pleca de la PSG chiar în această vară. Cluburi precum Liverpool, Arsenal, Bayern sau Chelsea s-au arătat interesate de serviciile sale, echipa din urmă fiind deja refuzată de francez.
„Cormoranii” par să fie în pole-position pentru o eventuală mutare, clubul din Anfield fiind prioritatea lui Barcola dacă va pleca în această vară.
Barcola a venit la PSG în 2023 de la Olympique Lyon în schimbul sumei de 45 de milioane de euro. În prezent, extrema stângă valorează dublu pe transfermarkt.com.
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