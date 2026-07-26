Home | Fotbal | Ligue 1 | Lovitură pentru PSG! Un star din club nu își prelungește contractul. Granzii care stau la pândă

Lovitură pentru PSG! Un star din club nu își prelungește contractul. Granzii care stau la pândă

Andrei Nicolae Publicat: 26 iulie 2026, 14:18

Comentarii
Lovitură pentru PSG! Un star din club nu își prelungește contractul. Granzii care stau la pândă

Jucătorii lui PSG, la loviturile de departajare din finala Champions League / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Paris Saint-Germain a primit o veste proastă în această vară. Bradley Barcola, rezerva de lux a lui Luis Enrique, a decis să nu își prelungească înțelegerea cu formația de pe Parc des Princes care este scadentă în 2028.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PSG s-a despărțit în această perioadă de mercato de doar doi jucători importanți din lot, Goncalo Ramos și Kang-in Lee, însă în momentul de față fanii parizienilor se tem că numărul ar putea ajunge la trei. În urmă cu puțin timp, cotidianul L’Equipe a anunțat că Bradley Barcola nu își va prelungi contractul cu trupa lui Luis Enrique.

Barcola nu prelungește cu PSG

Starul francez a dorit să aștepte după finalul Cupei Mondiale pentru a lua o decizie legată de viitorul său, iar după luni întregi în care PSG a așteptat un răspuns, acesta a venit și a fost unul negativ. Sursa citată anterior notează că decizia luată de Barcola a fost luată strict pe criterii sportive, ținând cont că oferta de prelungire înaintată de club conținea o creștere salarială.

Cel mai probabil, Barcola nu și-a mai dorit să semneze un acord cu echipa la care a devenit în ultimele sezoane o super-rezervă. Constant al 12-lea om în echipa lui Enrique, fotbalistul de 23 de ani a adunat în stagiunea precedentă 13 goluri și șapte pase decisive în 49 de apariții.

Reclamă
Reclamă

Liverpool, în pole-position pentru transferul lui Barcola

Rămâne de văzut acum ce îi rezervă viitorul lui Barcola, care ar putea pleca de la PSG chiar în această vară. Cluburi precum Liverpool, Arsenal, Bayern sau Chelsea s-au arătat interesate de serviciile sale, echipa din urmă fiind deja refuzată de francez.

„Cormoranii” par să fie în pole-position pentru o eventuală mutare, clubul din Anfield fiind prioritatea lui Barcola dacă va pleca în această vară.

Barcola a venit la PSG în 2023 de la Olympique Lyon în schimbul sumei de 45 de milioane de euro. În prezent, extrema stângă valorează dublu pe transfermarkt.com.

Premieră medicală în România. O pacientă conectată la ECMO, transportată cu un elicopter Black HawkPremieră medicală în România. O pacientă conectată la ECMO, transportată cu un elicopter Black Hawk
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum treceau examenul auto fără să ştie nimic, la o şcoală din Capitală: "O să fie bine, dacă eşti şi dumneata"
Observator
Cum treceau examenul auto fără să ştie nimic, la o şcoală din Capitală: "O să fie bine, dacă eşti şi dumneata"
Prima plecare de la U Craiova, după 1-5 cu Dinamo! Oltenii îi caută înlocuitor. Exclusiv
Fanatik.ro
Prima plecare de la U Craiova, după 1-5 cu Dinamo! Oltenii îi caută înlocuitor. Exclusiv
13:52

O nouă cursă în sezonul de Formula 1. Marele Premiu al Bahrainului, înlocuit
13:45

Un jucător de la Rapid, pe picior de plecare. Salariul imens pe care l-ar primi la noua echipă
13:12

Adrian Șut, prezentat oficial la noua echipă. Va fi pregătit de fostul antrenor de la FCSB
13:03

Vinicius și-a decis viitorul! Ce se întâmplă cu starul lui Real de care s-au interesat Arsenal și Liverpool
12:55

VIDEOCursa Marelui Premiu al Ungariei, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY (ora 16:00). Norris, în pole
12:52

Primul jucător care e OUT de la Universitatea Craiova, după umilința cu Dinamo. Decizia luată de conducerea oltenilor
Vezi toate știrile
1 FotoSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal 2 Florin Prunea, derapaj rasist! Ce a putut spune despre un jucător din derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 3 Juan Carlos Amoedo Dasilva a semnat cu Universitatea Craiova 4 Lovitură pentru Lewis Hamilton! Pilotul Ferrari, „retrogradat” din grilă în MP al Ungariei. Antonelli, penalizat și el 5 Vozinha a semnat! Clubul la care va juca portarul care a impresionat la Cupa Mondială 2026 6 Florin Maxim s-a enervat după înfrângerea cu Farul! Nu i-a menajat pe constănţeni: „Eraţi la un pas să retrogradaţi”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă