Un jucător de la Rapid, pe picior de plecare. Salariul imens pe care l-ar primi la noua echipă

Cristi Ignat, fundașul central al lui Rapid, are șanse mari să plece din Giulești în această „fereastră” de mercato. Jucătorul de 23 de ani nu mai are loc în echipa lui Daniel Pancu, iar sa salvarea ar putea veni din Rusia, de la o echipă care e dispusă să pună pe masă un salariu de peste 30.000 de euro/lună.

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Rapid s-a despărțit deja de câțiva jucători în această perioadă de mercato, iar lista plecărilor are șanse considerabile să se mărească. Potrivit gsp.ro, Cristi Ignat, revenit în vestiar după ce a fost împrumutat în ianuarie la Petrolul, este aproape să prindă un transfer în Rusia.

Ignat ar încasa peste 30.000 de euro pe lună în estul Europei

Șansele ca jucătorul de 23 de ani să prindă minute constant la formația alb-vișinie sunt extrem de mici în acest moment, motiv pentru care atât clubul, cât și reprezentanții fotbalistului caută o soluție de transfer.

Echipa din Rusia care a pus ochii pe Ignat nu doar că l-ar ajuta pe fotbalist să prindă minute, ci i-ar oferi și un salariu extrem de mare. Dacă fotbalistul va ajunge în estul Europei ar putea încasa peste 30.000 de euro pe lună, o sumă imensă raportată la nivelul Ligii 1.

În cazul în care transferul lui Ignat în Rusia ar pica, fundașul ar putea ajunge fie în Grecia, fie în Cipru, echipe din aceste două țări manifestându-și interesul pentru el.