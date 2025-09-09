OFICIAL | Un fost coleg al lui Kylian Mbappe şi al lui Marcus Thuram a semnat în Liga 1! Echipa la care va juca - Antena Sport

Jerome Onguene şi Kylian Mbappe, în finala Campionatului European U19 din 2016, câştigată de Franţa cu 4-0 împotriva Italiei / Profimedia Images

Jerome Onguene (27 de ani), fost coleg cu Kylian Mbappe şi Marcus Thuram la naţionala U19 a Franţei, a semnat cu Petrolul. El a ajuns la Petrolul ca jucător liber de contract.

Cotat în trecut la 5 milioane de euro, fundaşul central a evoluat 16 meciuri pentru naţionala U19 a Franţei, pentru care a marcat şi 2 goluri. A evoluat 8 meciuri şi pentru naţionala U20 a Franţei, marcând un gol. Ulterior, Onguene a ales să evolueze pentru naţionala mare a statului Camerun. A adunat 10 meciuri în tricoul Camerunului.

Onguene a jucat în carieră pentru Sochaux, Stuttgart, RB Salzburg, Genoa, Eintracht Frankfurt şi Servette Geneva. Ultima oară a fost la echipa a doua a lui Eintracht Frankfurt, de care s-a despărţit la începutul anului. De atunci nu a mai evoluat la nicio echipă.

