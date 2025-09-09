OFICIAL | Un fost coleg al lui Kylian Mbappe şi al lui Marcus Thuram a semnat în Liga 1! Echipa la care va juca - Antena Sport

Jerome Onguene (27 de ani), fost coleg cu Kylian Mbappe şi Marcus Thuram la naţionala U19 a Franţei, a semnat cu Petrolul. El a ajuns la Petrolul ca jucător liber de contract.
Cotat în trecut la 5 milioane de euro, fundaşul central a evoluat 16 meciuri pentru naţionala U19 a Franţei, pentru care a marcat şi 2 goluri. A evoluat 8 meciuri şi pentru naţionala U20 a Franţei, marcând un gol. Ulterior, Onguene a ales să evolueze pentru naţionala mare a statului Camerun. A adunat 10 meciuri în tricoul Camerunului.
Jerome Onguene a semnat cu Petrolul
Onguene a jucat în carieră pentru Sochaux, Stuttgart, RB Salzburg, Genoa, Eintracht Frankfurt şi Servette Geneva. Ultima oară a fost la echipa a doua a lui Eintracht Frankfurt, de care s-a despărţit la începutul anului. De atunci nu a mai evoluat la nicio echipă.
“FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu fotbalistul camerunez Jérôme Junior Onguéné, acesta semnând un angajament valabil pentru sezonul în curs, cu opțiune de prelungire pentru cel următor.
În vârstă de 27 ani, Jérôme Onguéné măsoară 1.86 metri și evoluează pe postul de fundaș central. Are 🔟 selecții în naționala Camerunului, deși ca junior a reprezentat Franța, câștigând Campionatul European U19 din 2016, într-o echipă cu fotbaliști precum Kylian Mbappe sau Marcus Thuram.
A început fotbalul la gruparea franceză Sochaux, având ulterior experiențe la Stuttgart, Genoa, Frankfurt, Servette și Salzburg. Cu cei din urmă a jucat în cele mai importante competiții europene intercluburi, bifând 1️⃣3️⃣ meciuri în Champions League și 8️⃣ partide în Europa League, unde a reușit să înscrie și un gol.
În Austria a câștigat 5️⃣ titluri de campion și 4️⃣ Cupe alături de Salzburg, iar la Servette și-a trecut în palmares Cupa Elveției.
Bienvenue, Jérôme Junior Onguéné!”, a transmis Petrolul, pe Facebook.
După 8 etape disputate în Liga 1 în acest sezon, Petrolul ocupă locul 12 în campionat, cu numai 6 puncte. Formaţia ploieşteană o va întâlni pe Dinamo în etapa a 9-a. Petrolul – Dinamo se va disputa luni, 15 septembrie, de la ora 21:00. Petrolul s-a calificat dramatic în grupele Cupei României, după ce a învins-o pe Poli Iaşi cu 2-1. A fost 1-1 în timpul regulamentar, iar prahovenii au avut nevoie de prelungiri pentru a se califica. Golul calificării a fost marcat în minutul 120+2 de către Gicu Grozav.
