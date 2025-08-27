Gicu Grozav a marcat un gol de senzaţie în prelungiri şi şi-a dus echipa în grupele Cupei României! - Antena Sport

Gicu Grozav a fost eroul Petrolului în meciul din play-off-ul Cupei României, disputat de “lupii galbeni” împotriva formaţiei Poli Iaşi, aflată în Liga a 2-a.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Doukansky a deschis scorul, în minutul 21, dar “lupii galbeni” s-au văzut egalaţi în repriza secundă a meciului. Ştefan Stefanovici a marcat în minutul 69.

Gicu Grozav, eroul Petrolului în partida cu Poli Iaşi din play-off-ul Cupei României

Partida avea să meargă în prelungiri, acolo unde Gicu Grozav a strălucit. În minutul 120+1, o respingere a ieşenilor a dus balonul la Grozav. Acesta a şutat din voleu, de la marginea careului şi l-a învins pe portarul Niga.

Grozav a fost luat în braţe de toţi coechipierii după reuşita cu care a dus-o pe Petrolul în grupele Cupei României. În vârstă de 34 de ani, vedeta Petrolului este cotată de către site-ul transfermarkt.com la 400.000 de euro.

Grozav are două goluri şi un assist în cele 7 partide disputate în Liga 1 în acest sezon. El a avut cifre foarte bune pentru Petrolul şi în ultimele 3 sezoane pe care le-a petrecut la formaţia prahoveană. Sezonul trecut a marcat 10 goluri şi a dat 2 assist-uri, în sezonul 2023-2024 a marcat 9 goluri şi a dat un assist, iar sezonul 2022-2023 a înscris alte 10 goluri pentru Petrolul.