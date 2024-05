Oficialii lui U Cluj, dezvăluiri despre transferul lui Alex Chipciu la FCSB! Când poate pleca la campioana României - Antena Sport

Oficialii lui U Cluj, dezvăluiri despre transferul lui Alex Chipciu la FCSB! Alexandru Chipciu, în timpul unui meci la U Cluj/ Profimedia Oficialii lui U Cluj au făcut dezvăluiri despre transferul lui Alex Chipciu la FCSB. Președintele „șepcilor roșii”, Radu Constanțea, a vorbit despre mutarea dorită de Gigi Becali. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Patronul de la FCSB vrea să își facă o echipă competitivă pentru preliminariile UEFA Champions League. Astfel, Chipciu a intrat pe radarul campioanei, dată fiind experiența jucătorului care a mai trecut pe la formația roș-albastră. Oficialii lui U Cluj, dezvăluiri despre transferul lui Alex Chipciu la FCSB! Totuși, Chipciu este sub contract cu U Cluj, iar Gigi Becali a anunțat deja că nu dorește să ofere o sumă mare de transfer, având în vedere că jucătorul a ajuns la 35 de ani. Acum, Radu Constanțea a vorbit despre mutare și a spus că va discuta cu Alex Chipciu despre o posibilă plecare doar după meciul cu Universitatea Craiova, care reprezintă finala barajului pentru preliminariile Conference League. Totodată, a vorbit și despre transferul lui Daniel Popa la FCSB și a spus că U Cluj a făcut o excepție în cazul acestuia, pentru că atacantul nu ar fi putut juca în meciul cu oltenii lui Mihai Rotaru. Reclamă

„Mai avem un meci de disputat duminică, nu discutăm despre transferuri. Cu Daniel Popa am făcut o excepție pentru că el oricum nu putea să participe la jocul din weekend, are probleme musculare.

Alex mai are contract un an de zile. Nu am discutat cu el despre o posibilă plecare a lui la FCSB. Dacă va exista această dorință a lui, vom discuta după meciul de la Craiova”, a spus președintele clujenilor, potrivit playsport.ro.

Daniel Popa a semnat un contract uriaş cu FCSB!

Daniel Popa a fost convins de Gigi Becali şi a semnat un contract uriaş cu FCSB. U Cluj va primit 300.000 de euro în schimbul atacantului de 28 de ani care are peste 100 de meciuri jucate şi în tricoul lui Dinamo.

Popa vine după cel mai bun sezon al carierei. În cele 36 de meciuri din campionat a înscris 11 goluri şi a oferit 5 pase decisive. Are o cotă de piaţă de 850.000 de euro. Gigi Becali a anunţat că Daniel Popa este „pariul” lui pentru preliminariile UEFA Champions League. I-a propus un salariu de senzaţie pentru a-l aduce de la Cluj. Potrivit fanatik.ro, Daniel Popa a semnat un contract valabil pentru doi ani. Acesta va primi 16.000 de euro lunar, cu 4.000 mai mult decât avea la U Cluj. Bonusurile sunt pe măsură. Daniel Popa va încasa 80.000 de euro dacă FCSB se va califica în grupele oricărei cupe europene: UEFA Champions League, Europa League sau Conference League. Daniel Popa a jucat, de-a lungul carierei, pentru Chindia Târgovişte, Dinamo, FC Botoşani, Daejeon Hana Citizen şi U Cluj.

