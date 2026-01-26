Olimpiu Moruțan, aproape de debutul la Rapid! Decizia luată de Costel Gâlcă pentru meciul de la Arad - Antena Sport

Închide meniul
Olimpiu Moruțan, aproape de debutul la Rapid! Decizia luată de Costel Gâlcă pentru meciul de la Arad

Daniel Işvanca Publicat: 26 ianuarie 2026, 16:11

Comentarii
Olimpiu Moruțan / SPORT PICTURES

Rapid a dat cea mai importantă lovitură a iernii pe piața transferurilor din România, reușind să îl aducă pe Olimpiu Moruțan de la Aris. Fotbalistul român a fost prezentat sâmbătă în cadrul unei conferințe de presă, acolo unde a vorbit despre revenirea sa în Liga 1.

Mai mult decât atât, acesta ar putea debuta la Rapid mai repede decât se așteptau suporterii. Costel Gâlcă a luat decizia de a-l include în lot pentru jocul cu UTA, din etapa cu numărul 23.

Olimpiu Moruțan, inclus în lot pentru meciul cu UTA

Fanii rapidiști așteaptă cu nerăbdare debutul lui Olimpiu Moruțan în tricoul alb-vișiniu, fotbalistul revenind în Liga 1, la câțiva ani distanță de la plecarea de la FCSB.

Jucătorul stă foarte bine la capitolul pregătire fizică, fiind inclus deja în lot pentru jocul cu UTA Arad, care închide etapa cu numărul 23 din Liga 1. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Inițial, se zvonea că mijlocașul român ar urma să debuteze la partida cu Universitatea Cluj, dar el va intra cel mai probabil încă din această seară, în funcție de dinamica jocului.

