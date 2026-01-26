Olimpiu Moruțan, decisiv la debutul la Rapid. Schimbări inspirate pentru Costel Gâlcă în meciul cu UTA - Antena Sport

Închide meniul
Olimpiu Moruțan, decisiv la debutul la Rapid. Schimbări inspirate pentru Costel Gâlcă în meciul cu UTA

Viviana Moraru Publicat: 26 ianuarie 2026, 21:53

Olimpiu Moruțan, la debutul la Rapid/ Sport Pictures

Olimpiu Moruțan a fost decisiv la debutul la Rapid. Internaționalul român a fost trimis în teren de Costel Gâlcă în minutul 62 al meciului cu UTA, atunci când i-a luat locul lui Claudiu Petrila. 

 În minutul 79, Olimpiu Moruțan a executat un corner în urma căruia Rapid a reușit să marcheze prin Leo Bolgado. Inițial, scorul a fost deschis de arădeni, Marius Coman marcând în minutul 19. În minutul 43, Alexandru Dobre a egalat din penalty. 

Olimpiu Moruțan și-a făcut simțită prezența în teren, imediat cum a fost trimis în luptă de Costel Gâlcă. La scorul de 1-1, internaționalul român a executat un corner din partea stângă, iar Leo Bolgado a egalat. Fundașul a fost trimis în teren de Costel Gâlcă la pauză, după accidentarea lui Kramers. 

Olimpiu Moruțan a executat cornerul excelent, balonul a ajuns în fața porții, fiind prima dată deviat de Alexandru Dobre. Ulterior, Alexandru Pașcanu i-a retrimis lui Leo Bolgado, care a reușit să-l învingă pe Gorcea. 

În minutul 85, Olimpiu Moruțan a fost aproape să marcheze și el. Mijlocașul de 26 de ani a șutat însă în portarul arădenilor, din interiorul careului.  

Olimpiu Moruțan a semnat cu Rapid în urmă cu câteva zile. Internaționalul român a dat curs ofertei giuleștenilor, despărțindu-se astfel de Aris Salonic după doar o jumătate de sezon.  

Echipele de start:  

  • UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Mino Sota, Odada – Costache, A. Roman, Abdallah – M. Coman. Rezerve: Tordai, F. Iacob, Benga, Stolnik, Ov. Popescu, Van Durmen, Hrezdac, D. Barbu, L. Mihai. Antrenor: Adrian Mihalcea 
  • Rapid (4-3-3): Aioani – Cr. Manea, Pașcanu, Kramer, Borza – Grameni, Hromada, Christensen – Dobre, Paraschiv, Petrila. Rezerve: D. Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Onea, Sălceanu, K. Keita, Vulturar, G. Gheorghe, Hazrollaj, Jambor, Koljic, Moruțan. Antrenor: Costel Gâlcă 
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia