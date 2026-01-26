Olimpiu Moruțan, decisiv la debutul la Rapid. Schimbări inspirate pentru Costel Gâlcă în meciul cu UTA - Antena Sport

Olimpiu Moruțan, la debutul la Rapid/ Sport Pictures

Olimpiu Moruțan a fost decisiv la debutul la Rapid. Internaționalul român a fost trimis în teren de Costel Gâlcă în minutul 62 al meciului cu UTA, atunci când i-a luat locul lui Claudiu Petrila.

În minutul 79, Olimpiu Moruțan a executat un corner în urma căruia Rapid a reușit să marcheze prin Leo Bolgado. Inițial, scorul a fost deschis de arădeni, Marius Coman marcând în minutul 19. În minutul 43, Alexandru Dobre a egalat din penalty.

Olimpiu Moruțan și-a făcut simțită prezența în teren, imediat cum a fost trimis în luptă de Costel Gâlcă. La scorul de 1-1, internaționalul român a executat un corner din partea stângă, iar Leo Bolgado a egalat. Fundașul a fost trimis în teren de Costel Gâlcă la pauză, după accidentarea lui Kramers.

Olimpiu Moruțan a executat cornerul excelent, balonul a ajuns în fața porții, fiind prima dată deviat de Alexandru Dobre. Ulterior, Alexandru Pașcanu i-a retrimis lui Leo Bolgado, care a reușit să-l învingă pe Gorcea.

În minutul 85, Olimpiu Moruțan a fost aproape să marcheze și el. Mijlocașul de 26 de ani a șutat însă în portarul arădenilor, din interiorul careului.