Olimpiu Moruțan, decisiv la debutul la Rapid. Schimbări inspirate pentru Costel Gâlcă în meciul cu UTA - Antena Sport

Olimpiu Moruțan a fost decisiv la debutul la Rapid. Internaționalul român a fost trimis în teren de Costel Gâlcă în minutul 62 al meciului cu UTA, atunci când i-a luat locul lui Claudiu Petrila.
În minutul 79, Olimpiu Moruțan a executat un corner în urma căruia Rapid a reușit să marcheze prin Leo Bolgado. Inițial, scorul a fost deschis de arădeni, Marius Coman marcând în minutul 19. În minutul 43, Alexandru Dobre a egalat din penalty.
Olimpiu Moruțan, decisiv la debutul la Rapid, în meciul cu UTA
Olimpiu Moruțan și-a făcut simțită prezența în teren, imediat cum a fost trimis în luptă de Costel Gâlcă. La scorul de 1-1, internaționalul român a executat un corner din partea stângă, iar Leo Bolgado a egalat. Fundașul a fost trimis în teren de Costel Gâlcă la pauză, după accidentarea lui Kramers.
Olimpiu Moruțan a executat cornerul excelent, balonul a ajuns în fața porții, fiind prima dată deviat de Alexandru Dobre. Ulterior, Alexandru Pașcanu i-a retrimis lui Leo Bolgado, care a reușit să-l învingă pe Gorcea.
În minutul 85, Olimpiu Moruțan a fost aproape să marcheze și el. Mijlocașul de 26 de ani a șutat însă în portarul arădenilor, din interiorul careului.
Olimpiu Moruțan a semnat cu Rapid în urmă cu câteva zile. Internaționalul român a dat curs ofertei giuleștenilor, despărțindu-se astfel de Aris Salonic după doar o jumătate de sezon.
Echipele de start:
- UTA (4-2-3-1): Gorcea – M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Mino Sota, Odada – Costache, A. Roman, Abdallah – M. Coman. Rezerve: Tordai, F. Iacob, Benga, Stolnik, Ov. Popescu, Van Durmen, Hrezdac, D. Barbu, L. Mihai. Antrenor: Adrian Mihalcea
- Rapid (4-3-3): Aioani – Cr. Manea, Pașcanu, Kramer, Borza – Grameni, Hromada, Christensen – Dobre, Paraschiv, Petrila. Rezerve: D. Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Onea, Sălceanu, K. Keita, Vulturar, G. Gheorghe, Hazrollaj, Jambor, Koljic, Moruțan. Antrenor: Costel Gâlcă
