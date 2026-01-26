Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Olimpiu Moruțan, prima reacție după debutul la Rapid, în meciul cu UTA: „Nu vreau să ies în evidență” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Olimpiu Moruțan, prima reacție după debutul la Rapid, în meciul cu UTA: „Nu vreau să ies în evidență”

Olimpiu Moruțan, prima reacție după debutul la Rapid, în meciul cu UTA: „Nu vreau să ies în evidență”

Viviana Moraru Publicat: 26 ianuarie 2026, 22:16

Comentarii
Olimpiu Moruțan, prima reacție după debutul la Rapid, în meciul cu UTA: Nu vreau să ies în evidență”

Olimpiu Moruțan, la Rapid/ Sport Pictures

Olimpiu Moruțan a oferit prima reacție după ce a debutat la Rapid, în meciul cu UTA, câștigat de giuleșteni cu scorul de 2-1. Internaționalul român de 26 de ani a fost trimis în teren în minutul 62, luându-i locul lui Claudiu Petrila. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Olimpiu Moruțan și-a făcut simțită prezența pe teren. El a executat cornerul, din minutul 79, în urma căruia Leo Bolgado a marcat golul victoriei pentru Rapid, care a revenit pe locul secund în Liga 1.  

Olimpiu Moruțan, prima reacție după debutul la Rapid, în meciul cu UTA 

Olimpiu Moruțan s-a declarat bucuros de faptul că a bifat primul său meci la Rapid. Mijlocașul a subliniat însă că partida cu UTA a fost una dificilă, motiv pentru care victoria este extrem de importantă. 

De asemenea, Moruțan a mai declarat că încearcă să-și ajute echipa și nu își dorește ca el să iasă în evidență.  

Sunt fericit că am câștigat, trei puncte foarte mari, sperăm să continuăm așa. Mă bucur că am revenit, nu mi s-a părut nimic diferit, chiar sunt fericit că am revenit în țară și sper să joc din ce în ce mai bine. A fost un meci de luptă, ne bucurăm că am câștigat. Se poate, suntem bucuroși că avem un grup unit și putem face un rezultat bun anul acesta.  

Reclamă
Reclamă

Îmi doresc să joc din ce în ce mai bine, să ajut echipa, nu vreau să ies eu în evidență, nu-mi doresc să joc pentru mine. Am ajutat echipa. Îmi doresc să joc bine și să merg la națională, avem un meci important cu Turcia”, a declarat Olimpiu Moruțan, conform digisport.ro, după UTA – Rapid 1-2. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
Observator
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
Ce a făcut Anamaria Prodan după ce Antena 1 a scos din grilă Survivor: Povești din junglă. Impresara a oferit imaginea momentului
Fanatik.ro
Ce a făcut Anamaria Prodan după ce Antena 1 a scos din grilă Survivor: Povești din junglă. Impresara a oferit imaginea momentului
23:03
Adrian Mihalcea, mesaj ferm despre șansele la play-off, după UTA – Rapid 1-2: „La noi totul e calculat”
22:56
Joao Lameira pleacă de la Oțelul! Unde ajunge fotbalistul dorit de FCSB și Rapid. Cât a costat transferul
22:44
Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după victoria cu UTA: „A făcut vizita medicală, va semna”
22:43
Costel Gâlcă, încântat după victoria cu UTA. Cum a descris evoluția lui Olimpiu Moruțan
22:23
Alex Dobre a spus răspicat ce șanse are Rapid la câștigarea titlului: „Vom fi acolo”
22:06
S-au încins spiritele la UTA – Rapid! Hakim Abdallah, stăpânit cu greu după fluierul final
Vezi toate știrile
1 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 3 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 4 Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” 5 Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj 6 FCSB – CFR Cluj 1-4. Dezastru pentru campioană. Clujenii lui Pancu, victorie crucială în lupta pentru play-off
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia