Olimpiu Moruțan, prima reacție după debutul la Rapid, în meciul cu UTA: „Nu vreau să ies în evidență” - Antena Sport

Olimpiu Moruțan a oferit prima reacție după ce a debutat la Rapid, în meciul cu UTA, câștigat de giuleșteni cu scorul de 2-1. Internaționalul român de 26 de ani a fost trimis în teren în minutul 62, luându-i locul lui Claudiu Petrila.

Olimpiu Moruțan și-a făcut simțită prezența pe teren. El a executat cornerul, din minutul 79, în urma căruia Leo Bolgado a marcat golul victoriei pentru Rapid, care a revenit pe locul secund în Liga 1.

Olimpiu Moruțan, prima reacție după debutul la Rapid, în meciul cu UTA

Olimpiu Moruțan s-a declarat bucuros de faptul că a bifat primul său meci la Rapid. Mijlocașul a subliniat însă că partida cu UTA a fost una dificilă, motiv pentru care victoria este extrem de importantă.

De asemenea, Moruțan a mai declarat că încearcă să-și ajute echipa și nu își dorește ca el să iasă în evidență.

„Sunt fericit că am câștigat, trei puncte foarte mari, sperăm să continuăm așa. Mă bucur că am revenit, nu mi s-a părut nimic diferit, chiar sunt fericit că am revenit în țară și sper să joc din ce în ce mai bine. A fost un meci de luptă, ne bucurăm că am câștigat. Se poate, suntem bucuroși că avem un grup unit și putem face un rezultat bun anul acesta.