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Lionel Messi, OUT! Meciul de gală la care va lipsi starul argentinian după Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 26 iulie 2026, 15:34

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Lionel Messi, OUT! Meciul de gală la care va lipsi starul argentinian după Cupa Mondială

Lionel Messi, în timpul unui meci la Cupa Mondială / Profimedia

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Lionel Messi este unul dintre cei patru jucători retraşi oficial de la meciul All-Star al MLS de miercuri, de la Charlotte, întrucât vedeta argentiniană continuă să se refacă după parcursul până în finala Cupei Mondiale.

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Tot sâmbătă, Hugo Cuypers, Rodrigo De Paul şi Mbekezeli Mbokazi au fost retraşi din All-Star Game, care va pune faţă în faţă cei mai buni jucători din MLS cu cei mai buni jucători din LIGA MX din Mexic.

Cuypers şi-a câştigat locul în echipa All-Star graţie evoluţiilor sale pentru Chicago Fire, dar joi a fost transferat la echipa mexicană CF Monterrey. De Paul, mijlocaş la Inter Miami, va urma exemplul lui Messi şi se va retrage din meciul de miercuri după ce a jucat pentru Argentina la Cupa Mondială.

Mbokazi, fundaş la Chicago Fire, a fost retras din cauza unei accidentări. Jucătorul originar din Africa de Sud a participat, de asemenea, la Cupa Mondială din această vară.

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Cine îi înlocuiește pe Messi și restul absenților din MLS All-Star Game

Pentru a-i înlocui pe cei patru, mijlocaşul de la Inter Miami, Yannick Bright, mijlocaşul de la Vancouver Whitecaps, Andres Cubas, atacantul de la Houston Dynamo, Guilherme, şi atacantul de la Chicago Fire, Philip Zinckernagel, au fost numiţi sâmbătă în echipa All-Star.

Bright a condus echipa Inter Miami la un bilanţ de 9 victorii, 2 egaluri şi 1 înfrângere în cele 12 meciuri în care a fost titular în acest sezon, în timp ce Cubas a înregistrat trei pase decisive în 12 meciuri pentru Whitecaps.

Guilherme a marcat opt goluri şi a oferit cinci pase decisive în primul său sezon la Dynamo, iar Zinckernagel a marcat cinci goluri şi a oferit şapte pase decisive pentru echipa Fire.

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Sursa: News.ro

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