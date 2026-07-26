Lionel Messi, OUT! Meciul de gală la care va lipsi starul argentinian după Cupa Mondială

Lionel Messi este unul dintre cei patru jucători retraşi oficial de la meciul All-Star al MLS de miercuri, de la Charlotte, întrucât vedeta argentiniană continuă să se refacă după parcursul până în finala Cupei Mondiale.

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Tot sâmbătă, Hugo Cuypers, Rodrigo De Paul şi Mbekezeli Mbokazi au fost retraşi din All-Star Game, care va pune faţă în faţă cei mai buni jucători din MLS cu cei mai buni jucători din LIGA MX din Mexic.

Cuypers şi-a câştigat locul în echipa All-Star graţie evoluţiilor sale pentru Chicago Fire, dar joi a fost transferat la echipa mexicană CF Monterrey. De Paul, mijlocaş la Inter Miami, va urma exemplul lui Messi şi se va retrage din meciul de miercuri după ce a jucat pentru Argentina la Cupa Mondială.

Mbokazi, fundaş la Chicago Fire, a fost retras din cauza unei accidentări. Jucătorul originar din Africa de Sud a participat, de asemenea, la Cupa Mondială din această vară.

🚨 Lionel Messi will miss the MLS All-Star Game after both he and Rodrigo De Paul were granted time off following Argentina’s World Cup campaign.

It’s the third consecutive year Messi has been selected for the MLS All-Star roster but will not take part. pic.twitter.com/NyvEqVC0WA

— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 26, 2026