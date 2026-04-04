“Ordinul” lui Gigi Becali nu a fost ascultat la FCSB. Vinovaţii găsiţi după eşecul cu Botoşani: “Stai 17 ore pe calculator”

Gigi Becali a avut un discurs dur, după ce Botoşani a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-2, în etapa a treia de play-out. Patronul campioanei a dezvăluit că “ordinul” său nu a fost ascultat în iarnă.
Gigi Becali a dezvăluit că le-a cerut celor de la FCSB să aducă un mijlocaş central, fiind dispus să plătească chiar şi două milioane de euro.
Gigi Becali i-a luat în vizor pe Mihai Stoica, Mihai Pintilii şi Elias Charalambous, ultimii doi fiind deja plecaţi de la FCSB, după ratarea play-off-ului. Patronul campioanei nu şi-a putut explica de ce aceştia au decis să-l transfere gratis pe Ofri Arad, în condiţiile în care era dispus să achite o sumă importantă în schimbul unui jucător care să acopere mijlocul terenului.
“Să nu luaţi voi lucrurile… vă spun gândurile mele. Trebuia să schimbe lucrurile Meme sau chiar Pintilii sau chiar Charalambous, când am spus. Luaţi mijlocaş central, nu avem. Baba Alhassan face greşeli şi e bezmetic. Lixandru nu mai ştie fotbal. Trebuia să o facă Pintilii, să se uite, să cerceteze, dacă vrea să fie antrenor modern. Munceşte, uită-te, stai 17 ore pe calculator, vezi 200 de jucători.
‘Băi, nea Gigi, uite mijlocaş’. Că am cerut mijlocaş, nu l-au adus. Eu ziceam: băi, n-avem mijlocaş, ne trebuie doi, n-au adus niciunul. Păi, bă, dacă nu aduci mijlocaş când eu am zis că dau şi 2 milioane pentru unul, aduceţi, că nu mă pricep. Le-am spus: aduceţi jucători, nu mai sunt capabil să aduc jucători, trebuie tehnologie, totul se face digitalizat şi nu-mi place digitalizarea. Ca atare, ocupaţi-vă, n-au adus nimic.
L-au adus pe Arad, nu ştiu, că nu l-am văzut. Dacă eu zic că dau 2 milioane pe mijlocaş şi ei îl aduc pe Arad, pe care nu l-am văzut încă, ce să facă el Rădoi? A, dacă se face el mijlocaş şi are 25 de ani, se schimbă. Dar altfel… nu are mijlocaşi. Alte lucruri în fotbal le mai cârpeşti, dar la mijlocul terenului nu poţi cârpi, chiar dacă te dai peste cap“, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după Botoşani – FCSB 3-2.
- Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
- Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
- Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
- Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
- Fanii Rapidului nu au mai suportat! Dobre și coechipierii săi, înjurați ca la ușa cortului și loviți, după 1-2 cu U Cluj