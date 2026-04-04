“Ordinul” lui Gigi Becali nu a fost ascultat la FCSB. Vinovaţii găsiţi după eşecul cu Botoşani: “Stai 17 ore pe calculator”

Gigi Becali a avut un discurs dur, după ce Botoşani a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-2, în etapa a treia de play-out. Patronul campioanei a dezvăluit că “ordinul” său nu a fost ascultat în iarnă.

Gigi Becali a dezvăluit că le-a cerut celor de la FCSB să aducă un mijlocaş central, fiind dispus să plătească chiar şi două milioane de euro.

“Ordinul” lui Gigi Becali nu a fost ascultat la FCSB

Gigi Becali i-a luat în vizor pe Mihai Stoica, Mihai Pintilii şi Elias Charalambous, ultimii doi fiind deja plecaţi de la FCSB, după ratarea play-off-ului. Patronul campioanei nu şi-a putut explica de ce aceştia au decis să-l transfere gratis pe Ofri Arad, în condiţiile în care era dispus să achite o sumă importantă în schimbul unui jucător care să acopere mijlocul terenului.

“Să nu luaţi voi lucrurile… vă spun gândurile mele. Trebuia să schimbe lucrurile Meme sau chiar Pintilii sau chiar Charalambous, când am spus. Luaţi mijlocaş central, nu avem. Baba Alhassan face greşeli şi e bezmetic. Lixandru nu mai ştie fotbal. Trebuia să o facă Pintilii, să se uite, să cerceteze, dacă vrea să fie antrenor modern. Munceşte, uită-te, stai 17 ore pe calculator, vezi 200 de jucători.

‘Băi, nea Gigi, uite mijlocaş’. Că am cerut mijlocaş, nu l-au adus. Eu ziceam: băi, n-avem mijlocaş, ne trebuie doi, n-au adus niciunul. Păi, bă, dacă nu aduci mijlocaş când eu am zis că dau şi 2 milioane pentru unul, aduceţi, că nu mă pricep. Le-am spus: aduceţi jucători, nu mai sunt capabil să aduc jucători, trebuie tehnologie, totul se face digitalizat şi nu-mi place digitalizarea. Ca atare, ocupaţi-vă, n-au adus nimic.