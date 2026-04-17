Oțelul Galați, anunț după ce s-a scris că jucătorii vor protesta din cauza restanțelor salariale

Oţelul Galaţi a anunţat, joi, într-un comunicat, că situaţia financiară a clubului va intra pe un făgaş normal şi că nu se pune problema unui boicot al antrenamentelor sau al meciurilor.

Oțelul Galați este o echipă care se confruntă cu probleme de ordin financiar, iar acest lucru a fost recunoscut inclusiv de jucători în interviuri. Recent, a apărut în presă informația potrivit cărei fotbaliștii formației moldovene ar urma să protesteze la următorul meci din campionat, contra UTA-ei, însă clubul a venit cu o reacție oficială în acest sens.

Comunicatul emis de Oțelul Galați

“Până la ora disputării meciului cu UTA Arad, eveniment programat vineri, 17 aprilie, de la ora 17.30, jucătorii vor primi diferenţa aferentă salariilor pentru luna ianuarie 2026. De asemenea, în perioada imediat următoare vor fi achitate şi restanţele salariale pentru luna februarie 2026.

Subliniem faptul că o parte din salariile pentru luna ianuarie a fost deja achitată înainte de sărbătorile pascale. Situaţia financiară va intra pe un făgaş normal, ca urmare a implicării directe şi consistente a Primăriei Municipiului Galaţi şi Consiliului Local Galaţi, care sprijină activ clubul în depăşirea acestui moment şi în asigurarea stabilităţii necesare pentru continuarea performanţei sportive“, se arată într-un comunicat al clubului gălăţean.

“În acelaşi timp, infirmăm categoric zvonurile privind un posibil boicot al antrenamentelor sau al meciurilor. Echipa este unită, profesionistă şi pe deplin concentrată asupra obiectivelor sportive. Jucătorii se pregătesc la capacitate maximă pentru partida cu UTA Arad, un joc extrem de important în acest final de sezon“, a adăugat Oţelul.