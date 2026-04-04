Realitatea cruntă din fotbalul românesc. Jucătorii unei echipe din Liga 1 n-au primit niciun ban în 2026

Diego Zivulic, fundașul celor de la Oțelul Galați, a făcut o dezvăluire incredibilă după ce echipa sa s-a impus cu 2-0 în duelul cu Hermannstadt. Stoperul croat a vorbit despre problemele financiare de la club și a mărturisit că el și colegii săi nu au fost plătiți absolut deloc în anul 2026.

Problemele financiare din fotbalul românesc sunt extrem de cunoscute, iar echipele din Liga 1 nu sunt nici el străine de astfel de impedimente. Recent, o nouă situație “neagră” a fost prezentată de Diego Zivulic, fundașul central al Oțelului.

Fotbaliștii Oțelului, neplătiți pe anul 2026

După ce gălățenii au câștigat cu 2-0 în fața lui Hermannstadt prin golurile lui Joao Lameira și Andrei Ciobanu, au urmat interviurile. Din partea moldovenilor a apărut Zivulic, care inițial a vorbit despre victoria echipei sale și noul “suflu” adus de antrenorul Stjepan Tomas.

Croatul și-a continuat discursul și a ajuns să vorbească despre cât de grave au fost problemele financiare la Oțelul de când se află el la echipă. Ulterior, Zivulic a declarat că jucătorii n-au fost plătiți deloc în 2026, deși asta nu reprezintă o problemă atât de mare pentru el.

“Sunt trei puncte foarte importante pentru echipa noastră. Am pierdut ultimele două meciuri în play-out și toată lumea știe că e greu să îți schimbi moralul așa. A venit și un nou antrenor, care a schimbat energia, dar și filozofia. Sunt fericit că am câștigat.