Realitatea cruntă din fotbalul românesc. Jucătorii unei echipe din Liga 1 n-au primit niciun ban în 2026

Andrei Nicolae Publicat: 4 aprilie 2026, 19:55

Diego Zivulic, în Oțelul Galați - Hermannstadt / Sport Pictures

Diego Zivulic, fundașul celor de la Oțelul Galați, a făcut o dezvăluire incredibilă după ce echipa sa s-a impus cu 2-0 în duelul cu Hermannstadt. Stoperul croat a vorbit despre problemele financiare de la club și a mărturisit că el și colegii săi nu au fost plătiți absolut deloc în anul 2026.

Problemele financiare din fotbalul românesc sunt extrem de cunoscute, iar echipele din Liga 1 nu sunt nici el străine de astfel de impedimente. Recent, o nouă situație “neagră” a fost prezentată de Diego Zivulic, fundașul central al Oțelului.

Fotbaliștii Oțelului, neplătiți pe anul 2026

După ce gălățenii au câștigat cu 2-0 în fața lui Hermannstadt prin golurile lui Joao Lameira și Andrei Ciobanu, au urmat interviurile. Din partea moldovenilor a apărut Zivulic, care inițial a vorbit despre victoria echipei sale și noul “suflu” adus de antrenorul Stjepan Tomas.

Croatul și-a continuat discursul și a ajuns să vorbească despre cât de grave au fost problemele financiare la Oțelul de când se află el la echipă. Ulterior, Zivulic a declarat că jucătorii n-au fost plătiți deloc în 2026, deși asta nu reprezintă o problemă atât de mare pentru el.

Sunt trei puncte foarte importante pentru echipa noastră. Am pierdut ultimele două meciuri în play-out și toată lumea știe că e greu să îți schimbi moralul așa. A venit și un nou antrenor, care a schimbat energia, dar și filozofia. Sunt fericit că am câștigat.

Nu este ușor, mai ales când majoritatea vestiarului e formată din jucători străini, dar vă spun sincer. Sunt de trei ani de zile la Galați și poate o dată sau de două ori am luat banii la timp. Asta e realitatea. Sper să ne plătească ceva pentru că în acest an nu am luat niciun ban. Suntem în aprilie și nu e așa ușor.

Toate echipele din play-out bagă banii la jucători și îi motivează. Banii nu mă motivează așa mult pe mine, eu vreau să fac treabă aici la Galați. Vreau să muncesc și să fac tot posibilul ca Oțelul să rămână în Liga 1. Trebuie să facem performanță și vor veni și banii“, a spus fundașul croat, potrivit digisport.ro.

În urma victoriei de la Galați, Oțelul a urcat pe locul 4 din play-out și a ajuns la 24 de puncte. De cealaltă parte, Hermannstadt a rămas pe penultima poziție, cu 15 puncte.

Loading ... Loading ...
