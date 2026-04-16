Jucătorii ameninţă cu proteste la un club din Liga 1 din cauza restanţelor salariale

Radu Constantin Publicat: 16 aprilie 2026, 13:30

Situaţie explozivă la Oţelul Galaţi. Jucătorii echipei se confruntă cu probleme financiare semnificative în 2026, neîncasând salariile de câteva luni. Întârzierile au fost confirmate public, existând situații în care jucătorii nu au primit nicio remunerație în primele luni ale anului.

Gsp.ro anunţă că jucătorii de la Oţelul au primit doar 20% din salariul de pe luna ianuarie, bani care le-au intrat în conturi înainte de Paşte.

„A fost ca un fel de primă de Paște, că nu luaseră nimic până acum, dar jucătorii sunt în continuare extrem de nemulțumiți. Și se gândesc să protesteze chiar la partida de mâine cu UTA, dacă nu vor primi măcar un salariu întreg până atunci.

Nu este exclus, discută între ei, să boicoteze și antrenamentele de săptămâna viitoare, dacă nu se întâmplă nimic zilele acestea”, spun surse din cadrul clubului pentru sursa menţionată.

Oţelul Galaţi are o singură victorie şi trei înfrângeri în play-out.

