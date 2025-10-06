Oțelul Galați - Metaloglobus 4-0. Gălățenii se apropie de zona de play-off - Antena Sport

Închide meniul
Oțelul Galați – Metaloglobus 4-0. Gălățenii se apropie de zona de play-off

Daniel Işvanca Publicat: 6 octombrie 2025, 19:34

Joao Lameira /SPORT PICTURES

Oțelul Galați a reușit o victorie clară contra nou promovatei Metaloglobus București, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 12 a Ligii 1. Formația antrenată de Laszlo Balint a dominat autoritar partida și a meritat pe deplin acest succes.

Cu această victorie, gruparea gălățeană s-a apropiat de zona de play-off, acumulând 16 puncte după 12 etape disputate. Lameira a reușit o dublă pentru gazde.

Oțelul a făcut spectacol cu Metaloglobus

Gălăţenii au controlat jocul de la cap la coadă şi prima ocazie a venit în minutul 6, când Joao Lameira a trimis în bara transversală. După numai un minut defensiva oaspeţilor a greşit, iar Andrezinho a deschis scorul, din pasa lui Patrick. Reacţia bucureştenilor a venit abia în minutul 35, la şutul lui Abbey, respins de Dur-Bozoancă, însă în minutul 40 gazdele şi-au dublat avantajul prin Lameira.

După doar două minute oaspeţii au primit penalti, la un fault al lui Zivulic la Alex Irimia, însă Dur-Bozoancă a respins şutul lui Huiban şi, dacă nu a fost 2-1, va fi 3-0. Lameira a înscris cu o lovitură de cap şi a reuşit dubla, iar gălăţenii au intrat la pauză cu scor de forfait pe tabelă.

În partea secundă gazdele nu au mai forţat şi au mai înscris o singură dată, prin Bordun, din pasa lui Andrezinho, în minutu 75, şi Oţelul Galaţi – Metaloglobus a fost 4-0. Cu 16 puncte, echipa lui Laszlo Balint e pe locul 7, în timp ce Metaloglobus e ultima, a 16-a, cu trei puncte, scrie news.ro.

