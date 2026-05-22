Mirel Rădoi a vorbit de plecare, după 4 înfrângeri consecutive la Gaziantep: „Trebuie să aflăm”

Mirel Rădoi a plecat de la FCSB după doar cinci meciuri pentru a semna cu Gaziantep, dar aventura sa pe banca turcilor nu este deloc una reușită, cel puțin până acum.

Tehnicianul român a încheiat sezonul din Turcia cu patru eșecuri consecutive și a vorbit despre viitorul său pe banca echipei unde evoluează Alexandru Maxim și Deian Sorescu.

Mirel Rădoi rămâne la Gaziantep

Mirel Rădoi a pierdut toate cele patru meciuri consecutive de la sosirea pe banca celor de la Gaziantep, iar presa din Turcia a scris despre o despărțire a clubului de antrenorul român.

Într-o reacție oferită jurnalistului Ali Budak, tehnicianul plecat de la FCSB a explicat că nu are de gând să plece și că așteaptă o soluție după interdicția primită pentru transferuri.

„În acest moment există un contract clar în vigoare între mine și Gaziantep, pentru încă un sezon. În acest moment, focusul nostru principal este de a rezolva problemele cu FIFA și apoi să determinăm strategia pentru sezonul următor. Trebuie să aflăm dacă putem transfera jucători”, a declarat Mirel Rădoi.