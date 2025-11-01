Panduru a văzut imaginile cu Daniel Pancu de după înfrângerea CFR-ului cu Dinamo şi a exclamat: "Incredibil" - Antena Sport

Basarab Panduru a remarcat că Daniel Pancu, ce a văzut din tribune meciul dramatic al echipei sale, CFR, cu Dinamo, a fost felicitat de toată lumea din jurul lui după golul lui Emerllahu, iar după ce “câinii” au înscris golul victoriei, prin Soro, nimeni nu se mai afla lângă antrenor.

Dinamo a obţinut victoria după cel mai “nebun” meci al sezonului. Emerllahu a deschis scorul în minutul 69, marcând cu noroc, după o pasă a lui Louis Munteanu. Mijlocaşul kosovar a ratat complet execuţia, dar mingea a intrat în plasă. După numeroase ocazii în final, inclusiv o bară a lui Perica, Dinamo a înscris în minutele 90 şi 90+2, prin Karamoko şi Alberto Soro.

Basarab Panduru a remarcat că Daniel Pancu a fost lăsat singur după ce Dinamo a înscris al doilea gol cu CFR: “Incredibil”

„Uitați ce e aici (n.r.: la imaginile cu Pancu, felicitat de toată lumea după golul CFR-ului). Apoi nu mai e nimeni. Nimeni nu mai e lângă tine. Incredibil!”, a spus Basarab Panduru pentru primasport.ro.

„Chiar urât. Să îl lași singur. Bine, din ce am văzut noi aici. Sunt momente în care a rămas singur. Pe Pancone îl văd cel mai supărat, deși el nu are două zile. El e cel mai afectat de rezultat”, a comentat şi Marius Baciu, pentru sursa citată. (IMAGINI CU PANCU DUPĂ GOLUL LUI CFR ŞI DUPĂ MECI, ÎN GALERIA FOTO)

Dinamo – CFR Cluj 2-1, după cel mai “nebun” meci din acest campionat! “Câinii” au marcat în minutele 90 şi 90+2

Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Liga 1.