Panduru a văzut imaginile cu Daniel Pancu de după înfrângerea CFR-ului cu Dinamo şi a exclamat: "Incredibil" - Antena Sport

Basarab Panduru a remarcat că Daniel Pancu, ce a văzut din tribune meciul dramatic al echipei sale, CFR, cu Dinamo, a fost felicitat de toată lumea din jurul lui după golul lui Emerllahu, iar după ce “câinii” au înscris golul victoriei, prin Soro, nimeni nu se mai afla lângă antrenor.
Dinamo a obţinut victoria după cel mai “nebun” meci al sezonului. Emerllahu a deschis scorul în minutul 69, marcând cu noroc, după o pasă a lui Louis Munteanu. Mijlocaşul kosovar a ratat complet execuţia, dar mingea a intrat în plasă. După numeroase ocazii în final, inclusiv o bară a lui Perica, Dinamo a înscris în minutele 90 şi 90+2, prin Karamoko şi Alberto Soro.
Basarab Panduru a remarcat că Daniel Pancu a fost lăsat singur după ce Dinamo a înscris al doilea gol cu CFR: “Incredibil”
„Uitați ce e aici (n.r.: la imaginile cu Pancu, felicitat de toată lumea după golul CFR-ului). Apoi nu mai e nimeni. Nimeni nu mai e lângă tine. Incredibil!”, a spus Basarab Panduru pentru primasport.ro.
„Chiar urât. Să îl lași singur. Bine, din ce am văzut noi aici. Sunt momente în care a rămas singur. Pe Pancone îl văd cel mai supărat, deși el nu are două zile. El e cel mai afectat de rezultat”, a comentat şi Marius Baciu, pentru sursa citată. (IMAGINI CU PANCU DUPĂ GOLUL LUI CFR ŞI DUPĂ MECI, ÎN GALERIA FOTO)
Dinamo – CFR Cluj 2-1, după cel mai “nebun” meci din acest campionat! “Câinii” au marcat în minutele 90 şi 90+2
Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Liga 1.
Prima mare ocazie a meciului de pe Arena Naţională a aparţinut gazdelor, la lovitura de cap a lui Stoinov, din minutul 13, scoasă incredibil de Vâlceanu. Clujenii au replicat prin şutul de la 25 de metri expediat de Korenica şi salvat de Roşca, în minutul 24. După trei minute Vâlceanu a respins şutul lui Armstrong direct în genunchiul lui Stoinov, dar mingea s-a dus peste poarta oaspeţilor. Minutul 33 a adus şutul lui Victor Kun, din afara careului, la care Roşca a scos incredibil de sub transversală. Trei minute mai târziu Slimani i-a pasat lui Emerllahu in careu si acesta, din poziţie ideală, a trimis mult peste poartă.
În partea secundă Alexandru Musi a înscris cu capul, în minutul 53, dar golul a fost anulat pentru că dinamovistul se afla în ofsaid. Intrat pe teren în minutul 62, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac, şapte minute mai târziu, şi i-a pasat lui Emerllahu în faţa porţii, iar kosovarul a înscris împiedicându-se de minge. Două minute mai târziu portarul Roşca a respins greşit şi Păun a lobat de la distanţă spre poarta goală, dar nu a nimerit ţinta. Dinamoviştii au lovit bara, în minutul 84, prin Perica, dar croatul a oferit pasa decisivă din care Karamoko a egalat în minutul 90, însă lucrurile nu s-au oprit aici. Alb-roşii au forţat şi Alberto Soro a înscris două minute mai târziu golul prin care Dinamo a revenit extraordinar, impunându-se cu 2-1.
Bucureştenii au 27 de puncte şi se află pe locul al patrulea, în timp ce clujenii bifează încă o înfrângere şi, cu 13 puncte, sunt pe locul 13.
