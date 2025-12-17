Răzvan Marin abia așteaptă duelul cu Universitatea Craiova: „Voi întâlni mulți prieteni, dar îmi doresc să câștig” - Antena Sport

Răzvan Marin abia așteaptă duelul cu Universitatea Craiova, din ultima etapă a grupei de Conference League. Mijlocașul român de la AEK Atena a transmis că în ciuda faptului că se va confrunta cu mai mulți prieteni, speră ca echipa sa să obțină cele trei puncte.
Răzvan Marin se așteaptă ca partida cu oltenii să fie una extrem de dificilă, ținând cont că trupa din Bănie are nevoie de un rezultat bun pentru a fi sigură de prezența în „primăvara europeană”.
Răzvan Marin abia așteaptă duelul cu Universitatea Craiova
„Voi întâlni foarte mulți prieteni. Nu va fi un meci ușor. Craiova are un sezon foarte bun, joacă foarte bine. Îmi doresc să câștig. Pentru noi va fi foarte important să rămânem în primele 8, Craiova are și ea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a se califica. Dar sper să câștigăm.
Nu prea am vorbit cu băieții, doar cu Băluță acum 10 zile înainte să se opereze. Sper să se recupereze cât mai repede. Doar cu doctorul și cu chef-ul bucătar (n.r. care e și la națională) m-am mai șicanat. Poate îi văd pe băieți după antrenamentul oficial, dacă nu, atunci la meci.
La început de sezon ne-a fost puțin greu, chiar dacă câștigam meciurile. Nu era o conexiune atât de bună ca acum. Eram mulți jucători noi, un antrenor nou care cerea alte lucruri. Acum o ducem bine, avem consistență și un joc bun. Vreau să continuăm pe acceași linie. Suntem într-o formă bună, jucăm bine în campionat și în Europa. Sper să facem și mâine un meci bun”, a declarat Răzvan Marin, conform digisport.ro, înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova.
Duelul dintre AEK Atena și Universitatea Craiova se va disputa joi, de la ora 22:00. Oltenii au șapte puncte, după cinci meciuri jucate, fiind pe locul 23 în grupă, loc care asigură prezența în play-off-ul de anul viitor. De cealaltă parte, grecii la care evoluează Răzvan Marin sunt pe locul patru, cu zece puncte, având nevoie de un succes pentru a fi siguri de calificarea directă în optimi.
