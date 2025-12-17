Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Massimiliano Allegri a expus motivele pentru care l-a inclus pe Matteo Duţu în lotul Milanului - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Massimiliano Allegri a expus motivele pentru care l-a inclus pe Matteo Duţu în lotul Milanului

Massimiliano Allegri a expus motivele pentru care l-a inclus pe Matteo Duţu în lotul Milanului

Daniel Işvanca Publicat: 17 decembrie 2025, 17:09

Comentarii
Massimiliano Allegri a expus motivele pentru care l-a inclus pe Matteo Duţu în lotul Milanului

Massimiliano Allegri / Profimedia

Matteo Duţu a primit o veste excelentă, după ce antrenorul Massimiliano Allegri l-a inclus pe acesta în lotul cu care AC Milan va juca în Supercupa Italiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul grupării din Serie A a expus motivele pentru care l-a luat pe fotbalistul român în lot. AC Milan va juca joi seară contra celor de la Napoli.

Matteo Duțu, în lotul Milanului pentru meciul cu Napoli

Matteo Duţu a primit o veste uriaşă din partea lui Massimiliano Allegri, înainte ca AC Milan să plece spre Arabia Saudită, acolo unde va avea loc Supercupa Italiei. În condiţiile în care formaţia de pe San Siro se confruntă cu mai multe probleme de efectiv, antrenorul rossonerilor a pregătit mai multe surprize.

Una dintre acestea este prezența fotbalistului în lotul grupării din Serie A, care va înfrunta Napoli joi seară. Mai mult decât atât, tehnicianul celor de la AC Milan a expus și motivele pentru care a decis să îl includă în lot.

„Au calități bune. Am vrut să îi recompensez pentru ceea ce fac la antrenamente”, a declarat acesta, potrivit Gazzetta dello Sport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
Observator
TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe an
Fanatik.ro
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe an
18:33
„A fost o onoare”. Cosmin Olăroiu, mesaj de adio înaintea posibilei plecări de la naționala Emiratelor Arabe Unite
18:32
Valeriu Iftime se teme de ce e mai rău, dacă FCSB va ajunge în play-off: „Crocodilul ne va mânca pe toți”
17:55
VIDEOLuis Suarez a semnat! Unde va evolua „El Pistolero” până în decembrie 2026
17:55
Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Jucătorul pe care a pus ochii antrenorul român
17:37
Antrenorul lui Răzvan Marin, în gardă înaintea meciului contra Craiovei: „Poate provoca momente neplăcute adversarului”
17:30
Cosmin Olăroiu, OUT de la naționala Emiratelor Arabe Unite. Care va fi ultimul meci al românului pe bancă
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 3 “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB 4 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 5 FotoNoi imagini cu stadionul din România, de 117.000.000 de euro! Ce echipă va juca aici din 2028 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi BecaliFotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor