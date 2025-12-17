Massimiliano Allegri a expus motivele pentru care l-a inclus pe Matteo Duţu în lotul Milanului - Antena Sport

Matteo Duţu a primit o veste excelentă, după ce antrenorul Massimiliano Allegri l-a inclus pe acesta în lotul cu care AC Milan va juca în Supercupa Italiei.

Tehnicianul grupării din Serie A a expus motivele pentru care l-a luat pe fotbalistul român în lot. AC Milan va juca joi seară contra celor de la Napoli.

Matteo Duțu, în lotul Milanului pentru meciul cu Napoli

Matteo Duţu a primit o veste uriaşă din partea lui Massimiliano Allegri, înainte ca AC Milan să plece spre Arabia Saudită, acolo unde va avea loc Supercupa Italiei. În condiţiile în care formaţia de pe San Siro se confruntă cu mai multe probleme de efectiv, antrenorul rossonerilor a pregătit mai multe surprize.

Una dintre acestea este prezența fotbalistului în lotul grupării din Serie A, care va înfrunta Napoli joi seară. Mai mult decât atât, tehnicianul celor de la AC Milan a expus și motivele pentru care a decis să îl includă în lot.

„Au calități bune. Am vrut să îi recompensez pentru ceea ce fac la antrenamente”, a declarat acesta, potrivit Gazzetta dello Sport.