Drama lui Oleksandr Romanchuk: "Mi-am pierdut prieteni!" Războiul din Ucraina i-a marcat viaţa fundaşului Universităţii - Antena Sport

Drama lui Oleksandr Romanchuk: “Mi-am pierdut prieteni!” Războiul din Ucraina i-a marcat viaţa fundaşului Universităţii

Radu Constantin Publicat: 17 decembrie 2025, 13:23

Răzvoiul din Ucraina a schimbat destinele a zeci de mii de familii. Unul dintre oamenii afectaţi de tragedia de la graniţa României a fost şi Oleksandr Romanchuk. Jucătorul Universității Craiova spune că în războiul din Ucraina s-au stins prieteni apropiaţi.

„Ce pot să spun? E o situație extrem de urâtă în țara mea. De patru ani, soldații noștri ne apără de teroriștii ruși și nu e ușor. În fiecare zi, oameni mor. Copii și civili își pierd viața. Zilnic văd știri de acest gen. Ne bombardează orașele. Nu e ușor. Familia mea este încă în Ucraina. Îmi este extrem de dor de părinții mei. Încerc să îi ajut. Am o mulțime de prieteni care s-au înrolat. Încerc să vorbesc cu ei zilnic.

Din păcate, mi-am pierdut prieteni care luptau pe front. Vorbesc zilnic cu cei de acolo și îmi spun să nu mă opresc și să prind naționala. Vrem să arătăm lumii întregi că suntem un neam care se va lupta. Sper să câștigăm și sper ca războiul acesta să se încheie. Cariera mea, încă de la început, nu a fost una ușoară. Am plecat rapid din țară.

Acum sunt aici. E greu, dar cred că și asta m-a învățat enorm. Cred că mă va ajuta și în viață, în viitor. Simt mult suport din partea românilor. Mereu mă întreabă cum este situația. Ajută. Nu e ușor”, a declarat Oleksandr Romanchuk pentru Fanatik.ro.

