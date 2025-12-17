Iuliana Demetrescu, la centrul unui meci de top din Champions League - Antena Sport

Iuliana Demetrescu este unul dintre cele mai importante personaje din arbitrajul românesc, fiind delegată la mai multe meciuri de calibru, în mai toate competițiile din fotbalul feminin european.

Acum, aceasta va fi la centrul unui meci din Liga Campionilor, mai exact la duelul dintre Paris FC și FC Barcelona, programat miercuri seară de la ora 22:00.

Iuliana Demetrescu va arbitra Paris FC – Barcelona

Barcelona este una dintre cele mai importante echipe la nivelul fotbalului feminin, iar gruparea catalană va juca miercuri seară pe terenul celor de la Paris FC.

La centrul acestei partide, cei de la UEFA au delegat-o pe românca Iuliana Demetrescu. Aceasta va fi asistată de Mihaela Țepușă și Bianca Diana Florea, iar al patrulea oficial va fi Ana Maria Terteleac. În camera VAR se va afla Ovidiu Hațegan, iar Cristina Trandafir va fi arbitrul AVAR.

Barcelona este lider după primele cinci etape, la egalitate de puncte cu Lyon. Campioana Spaniei nu a pierdut niciun meci în actuala ediție de Liga Campionilor. Jocul va începe la ora 22:00.