Pe urmele lui Dennis Man. Meciul FCSB - Rapid îi decide transferul carierei. Cine vine să-l urmărească - Antena Sport

Pe urmele lui Dennis Man. Meciul FCSB - Rapid îi decide transferul carierei. Cine vine să-l urmărească

Pe urmele lui Dennis Man. Meciul FCSB – Rapid îi decide transferul carierei. Cine vine să-l urmărească

Pe urmele lui Dennis Man. Meciul FCSB – Rapid îi decide transferul carierei. Cine vine să-l urmărească

Radu Constantin Publicat: 17 decembrie 2025, 14:26

Pe urmele lui Dennis Man. Meciul FCSB – Rapid îi decide transferul carierei. Cine vine să-l urmărească

Rapid se pregăteşte să dea o lovitură financiară cu Alex Dobre. Jucătorul este foarte aproape de un transfer în Olanda, la Utrecht.

Ajuns liber de contract în Giuleşti, fotbalistul se poate transfera în această iarnă. Anunţul a fost făcut de Victor Angelescu, care spune că sunt oferte pe adresa clubului pentru fotbalist. Potrivit gsp.ro, una dintre propuneri ar putea veni din Olanda, de la Utrecht, iar giuleştenii ar fi dispuşi să-i dea drumul atacantului pentru o sumă care să depăşească 2 milioane de euro.

Victor Angelescu: “Nu-l vindem pe o sumă mică”

Victor Angelescu spune că Rapid nu-l mai poate ţine pe Alexandru Dobre. „Cred că Borza va pleca primul. Nu ştiu dacă e o sumă la Dobre. E căpitanul Rapidului, pentru noi e un jucător foarte important, normal că nu l-am da pe o sumă mică. Dar mai important este dacă Dobre va avea o ofertă foarte mare şi îşi va dori să plece, atunci va fi singurul moment în care vom lua în considerare. Pentru că un jucător care nu îşi mai doreşte să joace la un club este greu de ţinut. E clar că nu va fi o sumă mică pe care îl vom vinde pe Alex Dobre”, a declarat Victor Angelescu pentru orangesport.ro.

 

