Giovanni Becali, nou mesaj despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB. Anunțul făcut după replica jucătorului - Antena Sport

Giovanni Becali, nou mesaj despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB. Anunțul făcut după replica jucătorului

Fotbal | Liga 1

Giovanni Becali, nou mesaj despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB. Anunțul făcut după replica jucătorului

Viviana Moraru Publicat: 17 decembrie 2025, 17:01

Giovanni Becali, nou mesaj despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB. Anunțul făcut după replica jucătorului

Darius Olaru, în timpul unui meci pentru FCSB / Sport Pictures

Giovanni Becali a transmis un nou mesaj clar despre posibila plecare a lui Darius Olaru (27 de ani) de la FCSB. Impresarul a revenit asupra declarațiilor făcute anterior și a transmis că mijlocașul nu-și dorește să plece de la formația roș-albastră. 

Inițial, Giovanni Becali declarase că Darius Olaru e dornic să plece cât mai repede de la FCSB, în perioada de transferuri de iarnă care se apropie. 

Giovanni Becali, nou mesaj despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB 

Ulterior, Darius Olaru i-a dat replica impresarului și a declarat că nu-și dorește să plece de la FCSB, fiind concentrat doar pe ceea ce are de făcut la FCSB.  

Astfel, după mesajul transmis de Darius Olaru, Giovanni Becali a revenit și a declarat că pentru moment, nu există nicio ofertă oficială în ceea ce-l privește pe Darius Olaru. Impresarul a subliniat că e un „drum lung” până la un eventual transfer de la FCSB. 

Darius Olaru este un băiat cuminte, care nu vrea să plece. Rămâne la FCSB. Dacă va fi ceva, atunci vom vedea. (n.r. clauza de 5 milioane de euro) Depinde, important este ca actualul club să fie de acord, iar mai apoi jucătorul. Până acolo este drum lung și vom vedea. Tatonări sunt tot timpul, dar până nu este nimic sigur nu putem face nimic”, a declarat Giovanni Becali, conform digisport.ro. 

Darius Olaru, cotat la suma de 7,5 milioane de euro, mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028. În acest sezon, căpitanul roș-albaștrilor a bifat 30 de meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze opt goluri și să ofere trei pase decisive. 

