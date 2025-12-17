Noua țintă a lui Gigi Becali. Presa din străinătate a aflat totul: „E urmărit de FCSB” - Antena Sport

Închide meniul
Noua țintă a lui Gigi Becali. Presa din străinătate a aflat totul: „E urmărit de FCSB"

Noua țintă a lui Gigi Becali. Presa din străinătate a aflat totul: „E urmărit de FCSB"

Noua țintă a lui Gigi Becali. Presa din străinătate a aflat totul: „E urmărit de FCSB”

Viviana Moraru Publicat: 17 decembrie 2025, 16:22

Noua țintă a lui Gigi Becali. Presa din străinătate a aflat totul: E urmărit de FCSB”

Gigi Becali, în timpul unui meci - Sport Pictures

Gigi Becali are o nouă țintă pentru perioada de transferuri care se apropie. Patronul campioanei vrea din nou să-l transfere pe Denis Drăguș, atacant care are viitorul incert la Eyupspor.  

FCSB a realizat deja un transfer pentru a doua parte a sezonului, campioana prezentându-l oficial pe Andre Duarte. Gigi Becali a anunțat că-și dorește să transfere cel puțin cinci jucători, în această iarnă. 

Noua țintă a lui Gigi Becali la FCSB: Denis Drăguș 

Pe lista lui Gigi Becali este și Denis Drăguș, atacantul naționalei care se află sub contract cu Trabzonspor, dar este împrumutat la Eyupspor. În ultima perioadă au existat zvonuri conform cărora acesta ar fi dorit de Kocaelispor, iar de situația incertă a vârfului poate profita patronul roș-albaștrilor. 

Presa din Turcia a anunțat faptul că Denis Drăguș este monitorizat și de FCSB. Turcii menționează că atacantul ar putea ajunge la formația campioană sub formă de împrumut. 

„Kocaelispor l-a adăugat pe Denis Drăguș, ale căror drepturi de transfer aparțin lui Trabzonspor, pe lista lor de achiziții. Fotbalistul român, care este urmărit îndeaproape și de FCSB (fosta Steaua București) sub conducerea lui Gigi Becali, are contract cu Trabzonspor până în 2028, așa că un potențial transfer este așteptat să fie, de fapt, un împrumut. 

Până la finalizarea procesului de transfer, Denis Drăguș are șansa de a juca în meciul de acasă al lui Eyüpspor împotriva lui Fenerbahçe și de a pune capăt seriei sale slabe de formă. Măsurile luate în pauza de la mijlocul sezonului vor determina dacă atacantul român va deschide un nou capitol în cariera sa”, au notat jurnaliștii turci. 

