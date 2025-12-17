Noua țintă a lui Gigi Becali. Presa din străinătate a aflat totul: „E urmărit de FCSB” - Antena Sport

Gigi Becali are o nouă țintă pentru perioada de transferuri care se apropie. Patronul campioanei vrea din nou să-l transfere pe Denis Drăguș, atacant care are viitorul incert la Eyupspor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a realizat deja un transfer pentru a doua parte a sezonului, campioana prezentându-l oficial pe Andre Duarte. Gigi Becali a anunțat că-și dorește să transfere cel puțin cinci jucători, în această iarnă.

Noua țintă a lui Gigi Becali la FCSB: Denis Drăguș

Pe lista lui Gigi Becali este și Denis Drăguș, atacantul naționalei care se află sub contract cu Trabzonspor, dar este împrumutat la Eyupspor. În ultima perioadă au existat zvonuri conform cărora acesta ar fi dorit de Kocaelispor, iar de situația incertă a vârfului poate profita patronul roș-albaștrilor.

Presa din Turcia a anunțat faptul că Denis Drăguș este monitorizat și de FCSB. Turcii menționează că atacantul ar putea ajunge la formația campioană sub formă de împrumut.

„Kocaelispor l-a adăugat pe Denis Drăguș, ale căror drepturi de transfer aparțin lui Trabzonspor, pe lista lor de achiziții. Fotbalistul român, care este urmărit îndeaproape și de FCSB (fosta Steaua București) sub conducerea lui Gigi Becali, are contract cu Trabzonspor până în 2028, așa că un potențial transfer este așteptat să fie, de fapt, un împrumut.