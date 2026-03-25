Pavlo Isenko, mesaj de pe patul de spital, după ce a fost operat la genunchi: „Mulțumesc!”

La primul sezon în tricoul Universității Craiova, ucraineanul Pavlo Isenko a strâns 32 de apariții pentru formația din Bănie. Adus la cererea lui Mirel Rădoi, acesta a devenit un jucător vital pentru „juveți”.

Din păcate, acesta a suferit o accidentare în prima repriză a meciului cu Dinamo București, iar acesta a fost transferat ulterior la o clinică din Barcelona, acolo unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Pavlo Isenko, operat la genunchi la o clinică din Barcelona

Universitatea Craiova a suferit o pierdere importantă chiar înainte de pauza internațională, după ce Pavlo Isenko a suferit o accidentare la genunchi, iar situația este una complicată pentru portarul ucrainean.

Meniscul îi dă mari bătăi de cap, iar problema nu a putut fi soluționată decât cu o intervenție chirurgicală, efectuată în cursul zilei de marți la o clinică din Barcelona. De pe patul de spital, acesta a avut și un mesaj pentru suporteri.

„Uneori, trebuie să faci un pas înapoi pentru a merge mai departe. Mulțumesc tuturor pentru susținere”, a fost mesajul portarului de la Universitatea Craiova.