“Pe cale de disparație”. Ilie Dumitrescu a dat verdictul după transferul lui Anderson Ceara la FCSB

Ilie Dumitrescu a comentat din studioul de televiziune prima mutare făcută de FCSB în această perioadă de mercato, și anume venirea lui Anderson Ceara. Fostul component al Generației de Aur îl vede pe brazilian drept un jucător care poate face diferența și a remarcat o execuție de generic reușită sezonul trecut.

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Anderson Ceara, mijlocașul dreapta al celor de la Csikszereda, a fost transferat de FCSB în schimbul sumei de 500.000 de euro, ciucanii urmând să păstreze 25% dintr-un viitor transfer. Sud-americanul reprezintă prima mutare a verii realizată de Gigi Becali, care la scurt timp a anunțat că s-a înțeles și cu francezul Shaquil Delos.

Ilie Dumitrescu este de părere că Anderson Ceara își merită banii

După ce Gigi Becali a oferit la TV câteva declarații legate de transferul lui Ceara, invitații din studio și-au expus părerea cu privire la această mutare. Ilie Dumitrescu, prezent la rândul său, a catalogat mutarea drept o provocare pentru fotbalistul sud-american.

În plus, fostul atacant consideră că FCSB a plătit suma potrivită pentru Ceara, justificându-și acest argument în baza unui gol înscris de brazilian într-un duel contra celor de la UTA. În acel meci disputat în februarie 2026, sud-americanul a plecat într-o cursă pe cont propriu, și-a pus mingea pe stângul și a șutat la lung în stilul lui Arjen Robben.

“E un jucător remarcat de toată lumea, care face diferența. E alt gen de presiune, dacă se va adapta la rigorile acestui club, la lupta asta de a câștiga fiecare meci, să joci în competițiile europene, lupta la titlu… E o provocare pentru el.