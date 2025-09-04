Petrolul a transferat un atacant din Elveția! Jucătorul a fost pregătit de un antrenor român - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 4 septembrie 2025, 19:29

Profimedia

Echipa de fotbal Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu fotbalistul elveţian Oscar Correia Ferreira, fostul elev al lui Adrian Ursea, care a semnat un angajament valabil pentru următoarele două sezoane, a anunţat clubul prahovean, joi, pe pagina sa de Facebook.

Oscar Correia Ferreira, în vârstă de 27 ani şi înalt de 1,80 m, este un jucător de profil ofensiv, ce evoluează, în general, în banda dreaptă, şi vine de la Ettoile Carouge, acolo unde, în ultimele două sezoane, a fost antrenat de către ploieşteanul Adrian Ursea.

Petrolul l-a transferat pe atacantul elvețian Oscar Correia Ferreira

După ce, în urmă cu 10 ani, a avut o experienţă la echipa U20 a celebrei grupări braziliene Fluminense, Correia s-a întors în Europa în 2016, în Portugalia, la Alvarenga, iar mai apoi a jucat doar în Ţara Cantoanelor, pentru Lancy FC, Etoille Carouge, Grasshopper Zurrich, FC Chiasso şi AC Bellinzona, notează agerpres.ro.

În ultima ediţie a ligii secunde elveţiene a marcat de 12 ori în 35 de apariţii.

