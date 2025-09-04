Petrolul a transferat un atacant din Elveția! Jucătorul a fost pregătit de un antrenor român - Antena Sport

Echipa de fotbal Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu fotbalistul elveţian Oscar Correia Ferreira, fostul elev al lui Adrian Ursea, care a semnat un angajament valabil pentru următoarele două sezoane, a anunţat clubul prahovean, joi, pe pagina sa de Facebook.
Oscar Correia Ferreira, în vârstă de 27 ani şi înalt de 1,80 m, este un jucător de profil ofensiv, ce evoluează, în general, în banda dreaptă, şi vine de la Ettoile Carouge, acolo unde, în ultimele două sezoane, a fost antrenat de către ploieşteanul Adrian Ursea.
După ce, în urmă cu 10 ani, a avut o experienţă la echipa U20 a celebrei grupări braziliene Fluminense, Correia s-a întors în Europa în 2016, în Portugalia, la Alvarenga, iar mai apoi a jucat doar în Ţara Cantoanelor, pentru Lancy FC, Etoille Carouge, Grasshopper Zurrich, FC Chiasso şi AC Bellinzona, notează agerpres.ro.
În ultima ediţie a ligii secunde elveţiene a marcat de 12 ori în 35 de apariţii.
CFR Cluj a dat lovitura verii în fotbalul românesc
Kurt Zouma este noul jucător al lui CFR Cluj, iar clubul din Gruia a găsit un mod genial de a anunţa oficial transferul fostului jucător al lui Chelsea, deţinător al Ligii Campionilor. “Luaţi o pauză de la Insula”, a fost mesajul ardelenilor, făcând evident referire la finala sezonului 9 din Insula iubirii, ce a avut loc miercuri, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
CFR Cluj a reușit astfel lovitura verii în fotbalul românesc. Kurt Zouma, cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, a ajuns sub comanda lui Andrea Mandorlini.
”CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Kurt Zouma este noul jucător al echipei noastre!
Zouma are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel. Acesta a bifat 151 de apariții pentru Chelsea, unde a câștigat de două ori titlul în Premier League, în 2015, respectiv 2017, Champions League, în 2021, Supercupa Europei, în 2021 și EFL Cup, în 2015. De asemenea, a jucat 103 meciuri pentru West Ham, formație alături de care a reușit să câștige Conference League în 2023. În Anglia a mai jucat pentru Everton și Stoke City, iar în Franța, țara sa natală, a îmbrăcat tricoul celor de la Saint-Étienne de peste 60 de ori și a reușit să câștige Cupa Ligii Franței, în 2013! În sezonul precedent, noul nostru fundaș a evoluat în prima ligă din Arabia Saudită, la Al-Orobah.
Pentru Echipa Națională a Franței, Zouma a jucat atât de pentru naționalele de tineret, alături de care a câștigat Campionatul Mondial din 2013 la categoria U20, dar și pentru de echipa de seniori, unde a bifat 11 prezențe și a reușit să înscrie un gol.
Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre!”, au transmis ardelenii.
