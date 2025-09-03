Kurt Zouma, anunţat oficial de CFR Cluj! "Luaţi o pauză de la Insula"! Lovitura verii în fotbalul românesc - Antena Sport

Kurt Zouma este noul jucător al lui CFR Cluj, iar clubul din Gruia a găsit un mod genial de a anunţa oficial transferul fostului jucător al lui Chelsea, deţinător al Ligii Campionilor.

CFR Cluj a reușit astfel lovitura verii în fotbalul românesc. Kurt Zouma, cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, a ajuns sub comanda lui Andrea Mandorlini.

Kurt Zouma, anunţat oficial de CFR Cluj! “Luaţi o pauză de la Insula”

Update 23:28: CFR Cluj a postat şi clipul de prezentare al lui Kurt Zouma:

“Luați o pauză de la Insulă. Urmează cea mai așteptată mutare a momentului”, a fost anunţul ardelenilor, făcând referire la finala sezonului 9 a emisiunii Insula iubirii, ce a putut fi urmărită miercuri pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.