Kurt Zouma, anunţat oficial de CFR Cluj! "Luaţi o pauză de la Insula"! Lovitura verii în fotbalul românesc - Antena Sport

Kurt Zouma este noul jucător al lui CFR Cluj, iar clubul din Gruia a găsit un mod genial de a anunţa oficial transferul fostului jucător al lui Chelsea, deţinător al Ligii Campionilor.
CFR Cluj a reușit astfel lovitura verii în fotbalul românesc. Kurt Zouma, cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, a ajuns sub comanda lui Andrea Mandorlini.
Kurt Zouma, anunţat oficial de CFR Cluj! “Luaţi o pauză de la Insula”
Update 23:28: CFR Cluj a postat şi clipul de prezentare al lui Kurt Zouma:
“Luați o pauză de la Insulă. Urmează cea mai așteptată mutare a momentului”, a fost anunţul ardelenilor, făcând referire la finala sezonului 9 a emisiunii Insula iubirii, ce a putut fi urmărită miercuri pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
”CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Kurt Zouma este noul jucător al echipei noastre!
Zouma are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel. Acesta a bifat 151 de apariții pentru Chelsea, unde a câștigat de două ori titlul în Premier League, în 2015, respectiv 2017, Champions League, în 2021, Supercupa Europei, în 2021 și EFL Cup, în 2015. De asemenea, a jucat 103 meciuri pentru West Ham, formație alături de care a reușit să câștige Conference League în 2023. În Anglia a mai jucat pentru Everton și Stoke City, iar în Franța, țara sa natală, a îmbrăcat tricoul celor de la Saint-Étienne de peste 60 de ori și a reușit să câștige Cupa Ligii Franței, în 2013! În sezonul precedent, noul nostru fundaș a evoluat în prima ligă din Arabia Saudită, la Al-Orobah.
Pentru Echipa Națională a Franței, Zouma a jucat atât de pentru naționalele de tineret, alături de care a câștigat Campionatul Mondial din 2013 la categoria U20, dar și pentru de echipa de seniori, unde a bifat 11 prezențe și a reușit să înscrie un gol.
Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre!”, au transmis ardelenii.
“Sunt cel mai fericit că am realizat transferul pe care mi l-am dorit cel mai tare! E un jucător incredibil și, mai mult, un băiat cu un caracter extraordinar. Nu doar că va aduce valoare echipei, ci va fi un exemplu în vestiar pentru colegii lui.
Îi va ajuta foarte mult să crească! A jucat la un nivel incredibil și încă mai are mult de oferit. Mă bucur enorm. De acum înainte vom fi din ce în ce mai puternici”, a spus Nelu Varga citat de gsp.ro.
Contractul lui Zouma este valabil pe o perioadă de două sezoane, cu opțiunea de prelungire pe încă două stagiuni. Fundașul urmează să fie prezentat oficial în perioada următoare.
Cifrele lui Kurt Zouma
- Saint Etienne: 74 de meciuri, 4 goluri, 1 assist. A câștigat: Cupa Ligii Franței, în 2013.
- Chelsea: 151 de meciuri, 10 goluri, 4 assist-uri. A câștigat: Premier League (2015 și 2017), Cupa Ligii Angliei (2015), Champions League (2021), Supercupa Europei (2022).
- Stoke City (împrumut): 37 de meciuri, 1 gol.
- Everton (împrumut): 36 de meciuri, 2 goluri, 2 assist-uri.
- West Ham: 103 meciuri, 6 goluri, 1 assist. A câștigat UEFA Conference League (2023)
- Al-Orobah (împrumut): 20 de meciuri, 1 gol
