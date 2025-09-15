Petrolul - Dinamo LIVE TEXT, 21:00. "Câinii", fără eşec de cinci etape. Echipele probabile - Antena Sport

Petrolul – Dinamo, duelul care închide etapa a noua a Ligii 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:00. “Câinii” sunt în formă excelentă şi nu au mai pierdut de cinci etape.
În ultimele două runde, trupa lui Zeljko Kopic s-a impus în faţa celor de la Hermannstadt, scor 2-0, şi în faţa celor de la U Cluj, scor 1-0.
Petrolul – Dinamo LIVE TEXT, 21:00
Dinamo poate reveni pe locul trei în Liga 1, dacă se vor impune în deplasarea de la Petrolul. “Câinii” ar acumula 18 puncte şi ar ajunge la un singur punct distanţă de Rapid şi la cinci faţă de liderul Universitatea Craiova.
Echipa lui Zeljko Kopic a suferit un singur eşec în primele opt etape disputate în Liga 1. “Câinii” au fost învinşi de Oţelul, scor 1-2, în runda a treia a campionatului.
De cealaltă parte, Petrolul a avut un start extrem de modest de sezon, fiind pe locul 14, cu doar şase puncte acumulate. “Lupii” au câştigat un singur meci din Liga 1, cu Metaloglobus, scor 3-0, în etapa a treia.
În sezonul trecut, Dinamo a câştigat ambele confruntări cu Petrolul. În tur, “câinii” s-au impus cu un categoric 4-1, la Bucureşti, iar meciul retur a fost câştigat la limită, scor 1-0.
Echipele probabile:
Petrolul (4-2-3-1): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Prce, Sălceanu – Doukansy, Dongmo – Tolea, Jyry, Grozav – Chică-Roșă
Rezerve: Krell, Ludewig, Guilherme, Doumtsios, Paraschiv, Boțogan, Roche, Baiano, Dumitrache, Mateiu, B. Marian, D. Radu
Absenți: –
Antrenor Liviu Ciobotariu
Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Kyriakou, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi
Rezerve: Roșca, Milanov, Al. Pop, Tabuncic, Bărbulescu, Perica, Caragea, Licsandru, Soro
Absenți: Mazilu (în urmă cu pregătirea), Mărginean (nerefăcut), Cr. Mihai (accidentat)
Antrenor Zeljko Kopic
Zeljko Kopic, înainte de Petrolul – Dinamo
Cristi Mihai s-a întors cu o ușoare accidentare de la acțiunea României U21, motiv pentru care nu va fi prezent la meciul cu Petrolul. În plus, Kopic a spus că nu va putea conta nici pe Andrei Mărginean, accidentat de câteva etape, dar nici pe Adrian Mazilu, ultimul transfer făcut de alb-roșii.
“Doar Cristi Mihai a venit cu o accidentare ușoară după pauza internațională. Nu va fi pregătit pentru meciul acesta. Mărginean și Mazilu nu sunt pregătiți de joc, deocamdată. Toți băieții sunt ok, în rest.
Petrolul este un adversar greu, foarte agresiv. Trebuie să fim la nivel înalt din primul minut ca să avem performanță bună pe tot parcursul meciului. Trebuie să luăm cele 3 puncte.
Știm jucătorii de la Petrolul. Papp e de mult timp la echipă, ne-am întâlnit de multe ori. Au pierdut niște puncte în acest start de sezon, dar sunt buni, compacți. Au calitate, au experiență. Avem în față un adversar. Am auzit că vor veni mulți fani și asta este important pentru noi.
Am văzut raportul acela al analiștilor, că suntem favorita cu numărul 2 la titlu. Pentru mine importantă este munca de zi cu zi și să dăm totul pe teren, după aceea vom vedea. Momentan vrem să ajungem în play-off“, a declarat Zeljko Kopic.
- Ce a făcut Ştefan Baiaram, la scurt timp după ce i-a provocat o criză de nervi lui Mirel Rădoi
- Cristi Balaj vrea să-şi dea demisia de la CFR Cluj: “E frustrant! O să am o discuţie cu domnul Varga”
- Sorin Cârţu a spus ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mirel Rădoi: “Am stat cu el după meci”
- Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
- Gigi Becali, sfat pentru finul Mirel Rădoi, după ce antrenorul a fost găsit întins pe jos: “Nu merită să-ţi pierzi sănătatea”