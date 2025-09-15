Petrolul - Dinamo LIVE TEXT, 21:00. "Câinii", fără eşec de cinci etape. Echipele probabile - Antena Sport

Petrolul – Dinamo, duelul care închide etapa a noua a Ligii 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:00. “Câinii” sunt în formă excelentă şi nu au mai pierdut de cinci etape.

În ultimele două runde, trupa lui Zeljko Kopic s-a impus în faţa celor de la Hermannstadt, scor 2-0, şi în faţa celor de la U Cluj, scor 1-0.

Petrolul – Dinamo LIVE TEXT, 21:00

Dinamo poate reveni pe locul trei în Liga 1, dacă se vor impune în deplasarea de la Petrolul. “Câinii” ar acumula 18 puncte şi ar ajunge la un singur punct distanţă de Rapid şi la cinci faţă de liderul Universitatea Craiova.

Echipa lui Zeljko Kopic a suferit un singur eşec în primele opt etape disputate în Liga 1. “Câinii” au fost învinşi de Oţelul, scor 1-2, în runda a treia a campionatului.

De cealaltă parte, Petrolul a avut un start extrem de modest de sezon, fiind pe locul 14, cu doar şase puncte acumulate. “Lupii” au câştigat un singur meci din Liga 1, cu Metaloglobus, scor 3-0, în etapa a treia.