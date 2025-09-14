Dinamo a pierdut un jucător înainte de meciul cu Petrolul. Anunțul lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Zeljko Kopic a susținut astăzi, 14 septembrie, conferința de presă premergătoare duelului cu Petrolui din etapa a noua din Liga 1. Antrenorul croat a vorbit în fața jurnaliștilor despre partida care îi așteaptă pe elevii săi și a făcut și un anunț cu privire la un jucător care nu va putea fi prezent pe teren.

În plus, Kopic a acordat și câteva declarații legate de șansele lui Dinamo la un eventual titlu după 18 ani de secetă.

Cristi Mihai, OUT pentru Petrolul – Dinamo

Mijlocașul venit de la UTA în această vară s-a întors cu o ușoare accidentare de la acțiunea României U21, motiv pentru care nu va fi prezent la meciul cu Petrolul. În plus, Kopic a spus că nu va putea conta nici pe Andrei Mărginean, accidentat de câteva etape, dar nici pe Adrian Mazilu, ultimul transfer făcut de alb-roșii.

În ceea ce privește lupta la titlu, croatul a avut un discurs echilibrat și a transmis că vrea să ia totul pas cu pas, primul obiectiv fiind calificarea în play-off.

“Doar Cristi Mihai a venit cu o accidentare ușoară după pauza internațională. Nu va fi pregătit pentru meciul acesta. Mărginean și Mazilu nu sunt pregătiți de joc, deocamdată. Toți băieții sunt ok, în rest.