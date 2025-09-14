Dinamo a pierdut un jucător înainte de meciul cu Petrolul. Anunțul lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Zeljko Kopic a susținut astăzi, 14 septembrie, conferința de presă premergătoare duelului cu Petrolui din etapa a noua din Liga 1. Antrenorul croat a vorbit în fața jurnaliștilor despre partida care îi așteaptă pe elevii săi și a făcut și un anunț cu privire la un jucător care nu va putea fi prezent pe teren.
În plus, Kopic a acordat și câteva declarații legate de șansele lui Dinamo la un eventual titlu după 18 ani de secetă.
Cristi Mihai, OUT pentru Petrolul – Dinamo
Mijlocașul venit de la UTA în această vară s-a întors cu o ușoare accidentare de la acțiunea României U21, motiv pentru care nu va fi prezent la meciul cu Petrolul. În plus, Kopic a spus că nu va putea conta nici pe Andrei Mărginean, accidentat de câteva etape, dar nici pe Adrian Mazilu, ultimul transfer făcut de alb-roșii.
În ceea ce privește lupta la titlu, croatul a avut un discurs echilibrat și a transmis că vrea să ia totul pas cu pas, primul obiectiv fiind calificarea în play-off.
“Doar Cristi Mihai a venit cu o accidentare ușoară după pauza internațională. Nu va fi pregătit pentru meciul acesta. Mărginean și Mazilu nu sunt pregătiți de joc, deocamdată. Toți băieții sunt ok, în rest.
Petrolul este un adversar greu, foarte agresiv. Trebuie să fim la nivel înalt din primul minut ca să avem performanță bună pe tot parcursul meciului. Trebuie să luăm cele 3 puncte.
Știm jucătorii de la Petrolul. Papp e de mult timp la echipă, ne-am întâlnit de multe ori. Au pierdut niște puncte în acest start de sezon, dar sunt buni, compacți. Au calitate, au experiență. Avem în față un adversar. Am auzit că vor veni mulți fani și asta este important pentru noi.
Am văzut raportul acela al analiștilor, că suntem favorita cu numărul 2 la titlu. Pentru mine importantă este munca de zi cu zi și să dăm totul pe teren, după aceea vom vedea. Momentan vrem să ajungem în play-off“, a declarat Zeljko Kopic.
