OFICIAL Petrolul a anunţat numele noului antrenor al echipei

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Petrolul a anunţat numele noului antrenor al echipei. Ricardo Sousa îi va conduce pe “lupii galbeni”, după despărţirea de Mehmet Topal.

Ricardo Sousa le-a pregătit de-a lungul carierei pe Beira Mar, Feirense, Al Ain şi Vizela. Ca jucător, lusitanul de 47 de ani a trecut pe la Porto sau Hannover.

Petrolul a anunţat numele noului antrenor al echipei

“Oficial: Ricardo Sousa este noul antrenor al echipei noastre!

🟡🔵 FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu tehnicianul portughez Ricardo Andre de Pinho Sousa, cel care va prelua, astfel, funcția de antrenor principal al echipei noastre. Acordul dintre cele două părți va fi în vigoare până la finalul stagiunii 2026-2027.