Pierdere uriaşă pentru Dinamo. Jucătorul care ar putea fi OUT până la finalul anului - Antena Sport

Pierdere uriaşă pentru Dinamo. Jucătorul care ar putea fi OUT până la finalul anului

Publicat: 29 octombrie 2025, 10:47

Jucătorii lui Dinamo, la finalul unui meci/ Sport Pictures

Dinamo a suferit o pierdere uriaşă, înaintea partidei cu CFR Cluj din etapa a 15-a din Liga 1. Cristi Mihai (21 de ani) s-a accidentat la un antrenament şi are şanse mici să mai evolueze în acest an.

Tânărul mijlocaş al “câinilor”, care este o soluţie pentru Zeljko Kopic privind regula U21, a suferit o fractură de maleolă înaintea meciului din Cupă cu CS Dinamo, câştigat cu 3-1.

Pierdere uriaşă pentru Dinamo: Cristi Mihai e OUT

Andrei Nicolescu a oferit toate detaliile despre starea lui Cristi Mihai. Preşedintele lui Dinamo a dezvăluit că mijlocaşul ar putea reveni la antrenamente peste cel puţin trei săptămâni, el urmând deja un plan pentru recuperare, la Săftica.

Din păcate, la un antrenament s-a lovit, are o mică fractură de maleolă, ceea ce e destul de complicat. Va dura vreo trei săptămâni până îl putem vedea din nou, după aia o perioadă de recuperare. E complicat, la antrenament, într-un duel se întâmplă și… O să-i fac un program special.

La modul serios, am hotărât să stea la Săftica în perioada asta, să câștige în fiecare zi toate orele alea pentru a face recuperarea cum trebuie, pentru a face toate procedurile de care are nevoie.

În același timp să fie monitorizat pentru tot ce are el, să nu piardă din partea de ce ar putea să facă în perioada asta, sală sau alte lucruri, pentru că este un jucător în care credem și chiar trebuie cumva să aibă un tratament special.

Bucureștiul i-a schimbat lui modul de viață și probabil a fost lăsat, evident noi considerând că un jucător profesionist, a fost lăsat să se descurce singur, dar cred că are nevoie de un pic de sprijin în perioada asta și perioada următoare, următoarele luni.

O să vorbim peste câteva luni și o să vedeți că Mihai va redeveni cel care a fost, ca să zic așa, la început, când a venit în cantonament și când a impresionat“, a declarat Andrei Nicolescu, la 48TV.

Suma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberantSuma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberant
Cristi Mihai a fost transferat de Dinamo de la UTA, în vară, în schimbul sumei de 400.000 de euro. Mijlocaşul a bifat opt partide pentru “câini” în acest sezon, el mai suferind o accidentare care l-a ţinut departe de teren timp de o lună.

