Pierdere uriaşă pentru Dinamo. Jucătorul care ar putea fi OUT până la finalul anului - Antena Sport

Dinamo a suferit o pierdere uriaşă, înaintea partidei cu CFR Cluj din etapa a 15-a din Liga 1. Cristi Mihai (21 de ani) s-a accidentat la un antrenament şi are şanse mici să mai evolueze în acest an.

Tânărul mijlocaş al “câinilor”, care este o soluţie pentru Zeljko Kopic privind regula U21, a suferit o fractură de maleolă înaintea meciului din Cupă cu CS Dinamo, câştigat cu 3-1.

Pierdere uriaşă pentru Dinamo: Cristi Mihai e OUT

Andrei Nicolescu a oferit toate detaliile despre starea lui Cristi Mihai. Preşedintele lui Dinamo a dezvăluit că mijlocaşul ar putea reveni la antrenamente peste cel puţin trei săptămâni, el urmând deja un plan pentru recuperare, la Săftica.

“Din păcate, la un antrenament s-a lovit, are o mică fractură de maleolă, ceea ce e destul de complicat. Va dura vreo trei săptămâni până îl putem vedea din nou, după aia o perioadă de recuperare. E complicat, la antrenament, într-un duel se întâmplă și… O să-i fac un program special.

La modul serios, am hotărât să stea la Săftica în perioada asta, să câștige în fiecare zi toate orele alea pentru a face recuperarea cum trebuie, pentru a face toate procedurile de care are nevoie.