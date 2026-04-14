Plecare de la CFR Cluj, înainte de finalul sezonului. La ce jucător a renunțat Daniel Pancu

Daniel Pancu, la un meci la CFR Cluj

CFR Cluj a anunțat plecarea lui Islam Slimani. Atacantul algerian de 37 de ani s-a despărțit de formația lui Daniel Pancu, înainte de finalul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Islam Slimani, jucător cu un CV impresionant, a semnat cu CFR Cluj în septembrie. Atacantul a bifat în total 16 meciuri la formația din Gruia, marcând un singur gol, într-un meci cu Csikszereda din Liga 1.

Plecare de la CFR Cluj: Islam Slimani, OUT

„Mulțumim, Islam Slimani!

Clubul CFR 1907 Cluj și atacantul Islam Slimani au ajuns la un acord privind încheierea colaborării

În tricoul echipei noastre, Slimani a evoluat în 16 partide, reușind să înscrie un gol și să ofere două pase decisive.