Plecare de la CFR Cluj, înainte de finalul sezonului. La ce jucător a renunțat Daniel Pancu

CFR Cluj a anunțat plecarea lui Islam Slimani. Atacantul algerian de 37 de ani s-a despărțit de formația lui Daniel Pancu, înainte de finalul sezonului.
Islam Slimani, jucător cu un CV impresionant, a semnat cu CFR Cluj în septembrie. Atacantul a bifat în total 16 meciuri la formația din Gruia, marcând un singur gol, într-un meci cu Csikszereda din Liga 1.
Plecare de la CFR Cluj: Islam Slimani, OUT
„Mulțumim, Islam Slimani!
Clubul CFR 1907 Cluj și atacantul Islam Slimani au ajuns la un acord privind încheierea colaborării
În tricoul echipei noastre, Slimani a evoluat în 16 partide, reușind să înscrie un gol și să ofere două pase decisive.
Îi mulțumim pentru munca depusă la clubul nostru și îi dorim mult succes în continuare!”, a anunțat CFR Cluj, pe paginile oficiale ale clubului.
Transferul lui Islam Slimani a reprezentat o lovitură de imagine dată de CFR Cluj, la începutul sezonului, ținând cont de CV-ul acestuia. Atacantul algerian a trecut pe la echipe importante din Europa precum Newcastle, AS Monaco, Lyon sau Sporting, de-a lungul carierei.
Vârful algerian nu s-a ridicat însă la nivelul așteptărilor clujenilor, astfel că s-a dovedit a fi un nou eșec în acest sezon. Slimani a semnat cu CFR Cluj în perioada în care a fost adus în Gruia și Kurt Zouma. Fundașul care a câștigat Liga Campionilor cu Chelsea s-a dovedit a fi, însă, o „țeapă” încasată de clujeni.
