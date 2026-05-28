Daniel Pancu a numit marea problemă de la Rapid: „Acolo trebuie găsită explicația”

Viviana Moraru Publicat: 28 mai 2026, 23:12

Daniel Pancu, la finalul unui meci pentru CFR Cluj - Sport Pictures

Daniel Pancu (48 de ani) este noul antrenor de la Rapid. La o zi după prezentarea oficială, acesta a numit marea problemă de la formația din Giulești.

Daniel Pancu s-a despărțit de CFR Cluj și a semnat cu Rapid un contract valabil până în 2028. Antrenorul a revenit la echipa de sub Grant după o pauză de șase ani.

Prezent la meciul demonstrativ dintre Steaua și Rapid, la 20 de ani de la sfertul „UEFAntastic”, Daniel Pancu a oferit declarații și despre noua sa echipă.

„Pancone” a dezvăluit că marea problemă la echipă este reprezentată de ceea ce se întâmplă în play-off. Acesta le-a cerut celor din club să găsească o explicație, după ce giuleștenii au înregistrat o singură victorie în play-off-ul recent încheiat.

„Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă în play-off, cu siguranță, pentru că sezoanele regulate le duc foarte bine, după care în play-off…

Acolo trebuie găsită explicația și sunt oameni care au fost în club în acești ani.

Cu siguranță, cât de cât, o idee îmi voi face și eu, pentru că nu știu, nu pot să explic niciodată de la distanță”, a declarat Daniel Pancu.

Rapid a încheiat play-off-ul pe locul cinci, ratând toate obiectivele sezonului. CFR Cluj, echipă de care Daniel Pancu s-a despărțit cu scandal, va evolua în preliminariile Conference League.

