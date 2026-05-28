Răzvan Lucescu, mesaj tranşant despre interesul lui Beşiktaş! Ce a spus despre Campionatul Mondial

“Îmi aduc aminte exact toate momentele importante din perioada aceea”

(n.r: Mai ţineţi minte cum aţi trăit ultimele minute în urmă cu 20 de ani?) Sigur. Cred că, din perioada aceea, îmi aduc aminte exact toate momentele importante. Şi acesta a fost un moment important. Pe de-o parte a fost o mândrie, era un vis al meu personal şi al întregii suflări vişinii să ajungem la un astfel de nivel, pe de altă parte a fost dezamăgirea că nu am mers mai departe noi, în condiţiile în care a fost o dublă echilibrată. Întotdeauna ai acest regret. Am făcut-o având capul ridicat. Toată acea perioadă a fost una excepţională.

Şi anul viitor, chiar dacă nu am mai trecut de faza grupelor, dar am avut rezultate, n-am pierdut niciun meci. Un Rapid unic pentru istoria Giuleştiului. N-a mai intrat în grupe până atunci, nici după, şi a ajuns până în sferturile de finală, reuşind o premieră şi pentru fotbalul românesc.

(n.r: Cât timp trebuie să mai treacă pentru a se repeta această performanţă?) Nu sunt Mafalda, e greu de discutat acest subiect. În orice caz, întotdeauna trebuie să existe speranţe.

“Sunt la PAOK. Am contract încă un an”

(n.r: despre Beşiktaş) Încă o dată, am afirmat asta, o mai spun o dată. Eu am contract cu PAOK încă un an. Din punctul meu de vedere este PAOK o echipă şi, de fapt, un oraş, un grup imens, cu care eu am legat o relaţie specială. N-aş proceda într-un fel care ar putea să îi dezamăgească. Pe de altă parte este clubul, care trebuie să ia deciziile care consideră că sunt cele mai bune la un anumit moment. În viaţă nu ştii niciodată ce se întâmplă. Însă eu sunt la PAOK.

(n.r: Aţi fi interesat de vreun jucător român pentru PAOK, din campionatul României?) Din seara aceasta (n.r: râde). Pe Nae Constantin da, l-aş lua cu mine.

Dacă s-ar fi decis să mergem la loviturile de departajare nu ştiu cu cine am fi putut executa, că nu mai era niciunul valid. Mai bine că s-a terminat aşa.

“Gică Hagi va transmite energia pozitivă pe care o are”

(n.r: despre Gică Hagi) Un antrenor care are o pasiune extraordinară pentru fotbal. Un antrenor care iubeşte enorm echipa naţională, a crescut cu acest spirit, a fost educat în spiritul echipei naţionale. O persoană care a investit foarte mult din ce a câştigat în fotbalul românesc. Care a creat un club de la zero, care a devenit şi club campion. Cu siguranţă că va transmite această energie pozitivă, pe care el o are totdeauna. Însă nu va depinde doar de el. În fotbal şi la nivelul echipei naţionale şi la ce se întâmplă, în general, în fotbalul românesc, ai nevoie de o conjunctură extraordinară.

Nu există o bază mare de selecţie, jucătorii care sunt în vizorul echipei naţionale să fie titulari la echipele lor de club, să se impună acolo, să fie într-o formă bună. Şi cealaltă parte ţine de adversar, chiar dacă este un nume mare, dar nu traversează o perioadă extraordinară, există o şansă în plus să te califici. Cam asta e la acest nivel”, a mai spus Răzvan Lucescu.

Gică Hagi va debuta pe banca naţionalei în acest al doilea mandat ca selecţioner al României la meciul cu Georgia. Partida se va disputa la Tbilisi.