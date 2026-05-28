Răzvan Lucescu, mesaj tranşant despre interesul lui Beşiktaş! Ce a spus despre Campionatul Mondial

Răzvan Lucescu (57 de ani), care a fost antrenor al Rapidului în urmă cu 20 de ani, la sfertul de finală din Cupa UEFA, a vorbit după demonstrativ atât despre foştii săi jucători, cât şi despre Gică Hagi şi despre Campionatul Mondial, care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Răzvan Lucescu a spus că se va uita la Mondial pentru a se relaxa, neavând nicio favorită la turneul final.
“Mă voi uita la Mondial pentru a mă relaxa”
“(n.r: Se apropie Campionatul Mondial. Aveţi vreo favorită?) Nu. Favorita mea e PAOK. În rest, mă voi uita la acest Campionat Mondial doar pentru a mă relaxa”, a declarat Răzvan Lucescu.
“(n.r: Amintiri multe, nu? După 20 de ani, din nou) În vestiar, la revedere, am discutat un pic de situaţie. Erau puţin speriaţi băieţii mei de meciul de astăzi, zicându-mi că s-au şi pregătit adversarii, cu partea tactică, au lucrat, sunt în formă. Le-am zis: «Oameni buni, ei cu dorinţa să câştige, noi cu farmecul vieţii». Cred că cel mai important la vârsta asta e să ştii ce înseamnă farmecul vieţii.
“Am văzut foarte mulţi băieţi pe care nu i-am văzut de mult timp”
M-a emoţionat că am văzut foarte mulţi băieţi pe care nu i-am văzut de mult timp şi, aşa puţin, mi-au povestit despre viaţa lor. De exemplu, pe Marius Constantin de foarte mult timp nu l-am mai văzut. Ionuţ Stancu, mulţi. M-a impresionat Nae Constantin, care, din punct de vedere tactic, continuă să joace la un nivel mare. Viorel, Pancone, o altă persoană. Acum, sigur, a avut succes ca antrenor, pleacă la un alt drum, la Rapid, cu o dorinţă foarte mare. Are posibilitatea de a compacta atmosfera Rapidului. Este iubit acolo, el iubeşte Rapidul, e o mare pasiune acolo între Pancone şi Rapid.
Cu fiecare am avut prilejul să schimb câteva vorbe. Şi despre ceea ce a fost, şi despre ceea ce este acum. Sunt foarte frumoase astfel de evenimente şi foarte emoţionante.
(n.r: Glumea domnul Olăroiu şi spunea că şi peste 20 de ani dacă se joacă tot 0-0 se termină) (n.r: râde) Cine ştie cum mai ajungem peste 20 de ani? Dacă ar fi aşa, probabil că are dreptate.
(n.r: Aţi mai certat pe cineva în vestiar după meciul ăsta?) Nu, în niciun caz, doar la pauză am avut o discuţie tactică, să spunem aşa ceva. Cum să abordăm a doua repriză, ţinând cont că începeam să pierdem din piese. Am început meciul cu 22 de jucători şi l-am terminat, în final, doar cu vreo 11 valizi.
“Îmi aduc aminte exact toate momentele importante din perioada aceea”
(n.r: Mai ţineţi minte cum aţi trăit ultimele minute în urmă cu 20 de ani?) Sigur. Cred că, din perioada aceea, îmi aduc aminte exact toate momentele importante. Şi acesta a fost un moment important. Pe de-o parte a fost o mândrie, era un vis al meu personal şi al întregii suflări vişinii să ajungem la un astfel de nivel, pe de altă parte a fost dezamăgirea că nu am mers mai departe noi, în condiţiile în care a fost o dublă echilibrată. Întotdeauna ai acest regret. Am făcut-o având capul ridicat. Toată acea perioadă a fost una excepţională.
Şi anul viitor, chiar dacă nu am mai trecut de faza grupelor, dar am avut rezultate, n-am pierdut niciun meci. Un Rapid unic pentru istoria Giuleştiului. N-a mai intrat în grupe până atunci, nici după, şi a ajuns până în sferturile de finală, reuşind o premieră şi pentru fotbalul românesc.
(n.r: Cât timp trebuie să mai treacă pentru a se repeta această performanţă?) Nu sunt Mafalda, e greu de discutat acest subiect. În orice caz, întotdeauna trebuie să existe speranţe.
“Sunt la PAOK. Am contract încă un an”
(n.r: despre Beşiktaş) Încă o dată, am afirmat asta, o mai spun o dată. Eu am contract cu PAOK încă un an. Din punctul meu de vedere este PAOK o echipă şi, de fapt, un oraş, un grup imens, cu care eu am legat o relaţie specială. N-aş proceda într-un fel care ar putea să îi dezamăgească. Pe de altă parte este clubul, care trebuie să ia deciziile care consideră că sunt cele mai bune la un anumit moment. În viaţă nu ştii niciodată ce se întâmplă. Însă eu sunt la PAOK.
(n.r: Aţi fi interesat de vreun jucător român pentru PAOK, din campionatul României?) Din seara aceasta (n.r: râde). Pe Nae Constantin da, l-aş lua cu mine.
Dacă s-ar fi decis să mergem la loviturile de departajare nu ştiu cu cine am fi putut executa, că nu mai era niciunul valid. Mai bine că s-a terminat aşa.
“Gică Hagi va transmite energia pozitivă pe care o are”
(n.r: despre Gică Hagi) Un antrenor care are o pasiune extraordinară pentru fotbal. Un antrenor care iubeşte enorm echipa naţională, a crescut cu acest spirit, a fost educat în spiritul echipei naţionale. O persoană care a investit foarte mult din ce a câştigat în fotbalul românesc. Care a creat un club de la zero, care a devenit şi club campion. Cu siguranţă că va transmite această energie pozitivă, pe care el o are totdeauna. Însă nu va depinde doar de el. În fotbal şi la nivelul echipei naţionale şi la ce se întâmplă, în general, în fotbalul românesc, ai nevoie de o conjunctură extraordinară.
Nu există o bază mare de selecţie, jucătorii care sunt în vizorul echipei naţionale să fie titulari la echipele lor de club, să se impună acolo, să fie într-o formă bună. Şi cealaltă parte ţine de adversar, chiar dacă este un nume mare, dar nu traversează o perioadă extraordinară, există o şansă în plus să te califici. Cam asta e la acest nivel”, a mai spus Răzvan Lucescu.
Gică Hagi va debuta pe banca naţionalei în acest al doilea mandat ca selecţioner al României la meciul cu Georgia. Georgia – România se va vedea exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 2 iunie, de la ora 20:00. Partida se va disputa la Tbilisi.
