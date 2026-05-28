Home | Fotbal | Liga 1 | Dennis Man a dat verdictul despre sezonul FCSB-ului şi a spus ce se va întâmpla la barajul cu Dinamo!
EXCLUSIV

Dennis Man a dat verdictul despre sezonul FCSB-ului şi a spus ce se va întâmpla la barajul cu Dinamo!

Bogdan Stănescu Publicat: 28 mai 2026, 23:56

Comentarii
Dennis Man a dat verdictul despre sezonul FCSB-ului şi a spus ce se va întâmpla la barajul cu Dinamo!

Dennis Man, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dennis Man (27 de ani), campion cu Olanda şi fost jucător al FCSB-ului, a concluzionat că acest sezon nu a fost unul bun pentru echipa lui Gigi Becali. FCSB a ratat în premieră play-off-ul, după ce în ultimele două sezoane câştigase campionatul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar şi aşa, Dennis Man e de părere că FCSB o va învinge pe Dinamo în barajul pentru Conference League şi se va califica în preliminariile competiţiei europene.

Dennis Man crede că FCSB o va învinge pe Dinamo în derby-ul pentru Conference League

“Un sezon nu tocmai bun (n.r: pentru FCSB), dar cred că de la anul lucrurile se vor schimba în bine. (n.r: Crezi că vor reuși să treacă de Dinamo, să se califice în Europa?) Cred că da”, a declarat Dennis Man în exclusivitate pentru AntenaSport.

Barajul Dinamo – FCSB se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf. Având în vedere că stadionul are o capacitate de doar 8.200 de locuri, biletele la derby s-au vândut rapid, în 10 minute. Circa 8.000 de fani sunt aşteptaţi în tribune la derby.

Convocat de Gică Hagi la naţională, Dennis Man a primit, recent, o veste proastă. Din pricina unei accidentări, va rata meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu Ionuţ Radu.

Reclamă
Reclamă

Debutul lui Gică Hagi pe banca naţionalei, în acest al doilea mandat al “Regelui” ca selecţioner al României, va avea loc la meciul cu Georgia. Georgia – România va fi marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii vor juca mai apoi cu Ţara Galilor, acasă, pe stadionul Steaua, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii din Sănătate au venit cu fluturaşul de salariu la protest. Veniturile scad pentru 40% din bugetari
Observator
Angajaţii din Sănătate au venit cu fluturaşul de salariu la protest. Veniturile scad pentru 40% din bugetari
S-a confruntat cu o boală gravă, dar a revenit pe micile ecrane. Prezentatoarea are un look nou și fresh
Fanatik.ro
S-a confruntat cu o boală gravă, dar a revenit pe micile ecrane. Prezentatoarea are un look nou și fresh
23:19

LIVE VIDEOElveţia – Suedia şi Norvegia – Letonia sunt ACUM în AntenaPLAY! Canada a “spulberat” campioana mondială, SUA
23:19

Răzvan Lucescu, mesaj tranşant despre interesul lui Beşiktaş! Ce a spus despre Campionatul Mondial
23:12

Daniel Pancu a numit marea problemă de la Rapid: „Acolo trebuie găsită explicația”
23:02

Revenirea momentului la Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu, înaintea barajului de Conference League cu FCSB
22:27

“Mai există vreo şansă să antrenaţi în România?” Răspunsul lui Cosmin Olăroiu! Ce a spus de Gică Hagi şi Chivu
22:24

Decizia luată de Sorana Cîrstea la Roland Garros, înaintea meciului din turul trei
Vezi toate știrile
1 3.000.000 de euro pentru Dinamo! Anunţul acţionarului: “Se putea şi mai mult” 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 Cum i-a luat Dinamo faţa Craiovei pentru transfer: “Rotaru era convins, după care s-a schimbat situaţia” 4 Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA 5 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 6 CFR Cluj și-a transferat portarul în Liga 1. Mutare surpriză
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”