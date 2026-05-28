Dennis Man a dat verdictul despre sezonul FCSB-ului şi a spus ce se va întâmpla la barajul cu Dinamo!

Dennis Man (27 de ani), campion cu Olanda şi fost jucător al FCSB-ului, a concluzionat că acest sezon nu a fost unul bun pentru echipa lui Gigi Becali. FCSB a ratat în premieră play-off-ul, după ce în ultimele două sezoane câştigase campionatul.

Chiar şi aşa, Dennis Man e de părere că FCSB o va învinge pe Dinamo în barajul pentru Conference League şi se va califica în preliminariile competiţiei europene.

Dennis Man crede că FCSB o va învinge pe Dinamo în derby-ul pentru Conference League

“Un sezon nu tocmai bun (n.r: pentru FCSB), dar cred că de la anul lucrurile se vor schimba în bine. (n.r: Crezi că vor reuși să treacă de Dinamo, să se califice în Europa?) Cred că da”, a declarat Dennis Man în exclusivitate pentru AntenaSport.

Barajul Dinamo – FCSB se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf. Având în vedere că stadionul are o capacitate de doar 8.200 de locuri, biletele la derby s-au vândut rapid, în 10 minute. Circa 8.000 de fani sunt aşteptaţi în tribune la derby.

Convocat de Gică Hagi la naţională, Dennis Man a primit, recent, o veste proastă. Din pricina unei accidentări, va rata meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu Ionuţ Radu.