Dennis Man a dat verdictul despre sezonul FCSB-ului şi a spus ce se va întâmpla la barajul cu Dinamo!

Dennis Man (27 de ani), campion cu Olanda şi fost jucător al FCSB-ului, a concluzionat că acest sezon nu a fost unul bun pentru echipa lui Gigi Becali. FCSB a ratat în premieră play-off-ul, după ce în ultimele două sezoane câştigase campionatul.
Chiar şi aşa, Dennis Man e de părere că FCSB o va învinge pe Dinamo în barajul pentru Conference League şi se va califica în preliminariile competiţiei europene.
Dennis Man crede că FCSB o va învinge pe Dinamo în derby-ul pentru Conference League
“Un sezon nu tocmai bun (n.r: pentru FCSB), dar cred că de la anul lucrurile se vor schimba în bine. (n.r: Crezi că vor reuși să treacă de Dinamo, să se califice în Europa?) Cred că da”, a declarat Dennis Man în exclusivitate pentru AntenaSport.
Barajul Dinamo – FCSB se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf. Având în vedere că stadionul are o capacitate de doar 8.200 de locuri, biletele la derby s-au vândut rapid, în 10 minute. Circa 8.000 de fani sunt aşteptaţi în tribune la derby.
Convocat de Gică Hagi la naţională, Dennis Man a primit, recent, o veste proastă. Din pricina unei accidentări, va rata meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu Ionuţ Radu.
Debutul lui Gică Hagi pe banca naţionalei, în acest al doilea mandat al “Regelui” ca selecţioner al României, va avea loc la meciul cu Georgia. Georgia – România va fi marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii vor juca mai apoi cu Ţara Galilor, acasă, pe stadionul Steaua, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45.
- Daniel Pancu a numit marea problemă de la Rapid: „Acolo trebuie găsită explicația”
- Revenirea momentului la Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu, înaintea barajului de Conference League cu FCSB
- „Nu înțeleg”. Andrei Nicolescu, apel de ultim moment către suporteri înaintea „finalei” Dinamo – FCSB
- Gigi Becali s-a convins și i-a prelungit contractul unui titular de la FCSB, înaintea derby-ului cu Dinamo
- „Lipsă de profesionalism”. Alex Pop, taxat după ce și-a programat nunta în ziua barajului Dinamo – FCSB