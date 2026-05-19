Plecare de la U Cluj! Jucătorul cu 71 de meciuri în Serie A nu mai vrea să rămână

Universitatea Cluj va juca pentru al doilea sezon consecutiv în Europa, gruparea antrenată de Cristiano Bergodi fiind calificată în primul tur preliminar al UEFA Europa League.

La nivelul lotului vor exista cu siguranță modificări și deja s-a anunțat prima plecare din cadrul echipei. Fotbalistul cu 71 de apariții în Serie A nu mai vrea să continue la formația ardeleană

Alessandro Murgia vrea să plece de la U Cluj

Deși era anunțat ca o mutare de proporții, Alessandro Murgia nu a beneficiat de prea multe minute la Universitatea Cluj, la început fiind chiar într-un conflict cu Ioan Ovidiu Sabău.

Italianul a adunat 23 de apariții în acest sezon la „șepcile roșii”, dar gsp.ro anunță că fotbalistul este nemulțumit de situația actuală și că este gata să părăsească echipa.

„Intențiile lui sunt de a pleca de la club. Sunt de rezolvat mai multe aspecte contractuale, dar, dacă va avea o ofertă sau se va ajunge la reziliere o să spună da. Există deja un interes al unor formații din Serie B și C”, menționează sursa citată.