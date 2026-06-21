Plecare de ultim moment de la FCSB! Anunţul făcut: “Ne-am înţeles”

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FCSB continuă curăţenia de vară. Ultimul jucător care pleacă de la echipa lui Gigi Becali este Ionuţ Cercel, fundaşul dreapta de 19 ani cotat la 450.000 de euro.

Mihai Stoica a fost cel care a anunţat că Cercel va fi împrumutat la Farul, club de la care ajungea la FCSB în februarie 2025, pentru o sumă care a ajuns cu tot cu bonusuri la 900.000 de euro.

Ionuţ Cercel pleacă de la FCSB

“Pentru Cercel ne-am înțeles cu cei de la Farul, va fi un an împrumutat acolo“, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Fundaşul care revine la Farul nu a adunat decât 11 meciuri pentru FCSB în stagiunea precedentă. Şansele lui de a prinde mai multe partide au scăzut şi după transferul lui Ronny Labonne. Tot acolo poate juca şi Valentin Creţu–