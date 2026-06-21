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Plecare de ultim moment de la FCSB! Anunţul făcut: “Ne-am înţeles”

Dan Roșu Publicat: 21 iunie 2026, 22:19

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Plecare de ultim moment de la FCSB! Anunţul făcut: Ne-am înţeles

Mihai Stoica - Hepta

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FCSB continuă curăţenia de vară. Ultimul jucător care pleacă de la echipa lui Gigi Becali este Ionuţ Cercel, fundaşul dreapta de 19 ani cotat la 450.000 de euro.

Mihai Stoica a fost cel care a anunţat că Cercel va fi împrumutat la Farul, club de la care ajungea la FCSB în februarie 2025, pentru o sumă care a ajuns cu tot cu bonusuri la 900.000 de euro.

Ionuţ Cercel pleacă de la FCSB

Pentru Cercel ne-am înțeles cu cei de la Farul, va fi un an împrumutat acolo“, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Fundaşul care revine la Farul nu a adunat decât 11 meciuri pentru FCSB în stagiunea precedentă. Şansele lui de a prinde mai multe partide au scăzut şi după transferul lui Ronny Labonne. Tot acolo poate juca şi Valentin Creţu

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De ce nu a anunţat FCSB despărţirea de Vlad Chiricheş

După ce Gigi Becali a cerut ca Vlad Chiricheş nu mai fie păstrat în lot, se pare că jucătorul este aproape să-şi încheie cariera, dorind să devină antrenor. Cei de la FCSB îi pregătesc omagii speciale pe care urmează le transmită pe reţelele sociale.

“Vlad Chiricheș își termină contractul pe 30 iunie. Noi am pregătit un rămas-bun pe rețele. Am fost criticați și taxați nu am spus nimic de Chiricheș. Păi, trebuie îi pregătim ceva special. El nu e un jucător căruia îi spuiMulțumim, Vlad Chiricheș!’. Așa i s-a pregătit și lui Darius Olaru, care s-a transferat acum.

Nu se pune problema ca noi uităm cine a fost Vlad Chiricheș, iar relația noastră este foarte bună în continuare. Ce a fost, că au fost ieșirile lui Gigi la adresa lui, OK…Nu există nicio variantă ca Vlad Chiricheș rămână în club (n.r – ca director sportiv). Nu cred că va juca în continuare. Cred că va abandona activitatea competițională. Vrea devină antrenor”, a mai spus Mihai Stoica, pentru sursa citată anterior. 

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