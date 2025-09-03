Plusul Universității Craiova față de rivala FCSB. Ce a scos în evidență Marius Lăcătuș - Antena Sport

Închide meniul
Plusul Universității Craiova față de rivala FCSB. Ce a scos în evidență Marius Lăcătuș

Liga 1

Plusul Universității Craiova față de rivala FCSB. Ce a scos în evidență Marius Lăcătuș

Publicat: 3 septembrie 2025, 21:22

Plusul Universității Craiova față de rivala FCSB. Ce a scos în evidență Marius Lăcătuș

Jucătorii celor de la Universitatea Craiova / Sportpictures

Universitatea Craiova transferă pe bandă rulantă în acest start de sezon, conducerea fiind „alimentată” de rezultatele de excepție ale echipei, atât pe plan intern, cât și pe plan european. Spre deosebire de FCSB, oltenii au adus întăriri pe măsură în toate compartimentele, iar majoritatea jucătorilor au confirmat.

Marius Lăcătuș a analizat cele două campanii de transferuri ale principalelor candidate la titlu și a explicat unde este defapt diferența dintre cele două echipei.

Marius Lăcătuș spune unde este diferența de valoare între Universitatea Craiova și FCSB

Campania de transferuri a celor de la FCSB a fost criticată atât de specialiști, cât și de suporteri. Campioana României suferă la capitolul U21, acolo unde variantele sunt puține și sub nivelul celorlalți jucători din lot.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova are mai mulți fotbaliști de calitate care respectă această regulă, lucru scos în evidență și de Marius Lăcătuș, care a analizat transferurile efectuate de cele două echipe.

„Craiova chiar stă bine la jucătorii sub 21. Chiar stă foarte bine. Sunt vreo 5 jucători U21 foarte buni. Oricine intră joacă fără nicio problemă când se apelează la el, nu sunt ținuți ca umplutură. Toți jucătorii U21 aduși de Craiova sunt de valoare.

Ar trebui să punem în balanță Tudor Băluță cu Lixandru. Cred că la ora actuală Băluță este într-o formă foarte bună și este peste Lixandru. Băluță, Cicâldău, Teles, o zonă de centru mai bună decât Lixandru – Șut, cred eu. Și la atacanți câștigă deocamdată Craiova.

Pare mai complet lotul Craiovei (n.r. decât al FCSB), la ce au ei acum. La forma de moment și la rezultatele obținute. Tot timpul am spus că Alibec are nevoie de continuitate. Dacă tragem concluzia că Alibec e terminat, că nu mai trebuia să se întoarcă la FCSB… unde i s-a dat continuitate a fost bun.

Au fost momente în prima perioadă când nu era accidentat și intra 15 minute. Craiova a adus jucători care confirmă de la început, nu a mai fost nevoie de adaptare, la țară, la condiții. Toți au confirmat, mai ales atacanții”, a declarat Marius Lăcătuș, potrivit digisport.ro.

Universitatea Craiova transferă pe bandă rulantă

Calificată deja în faza principală a UEFA Conference League, formația antrenată de Mirel Rădoi transferă pe bandă rulantă. Adrian Rus a fost adus în Bănie, după ce fundașul român și-a încheiat socotelile cu Pisa.

De asemenea, „leii” au oficializat și transferul lui Monday Etim, fotbalist care evoluează pe postul de extremă dreapta. Etim a evoluat în ultimii ani în liga a doua din Danemarca, la echipe precum Roskilde, Helsingor şi Hillerod, dar a crescut în Statele Unite ale Americii, la Montverde Avademy, Los Angeles FC şi Orange County.

