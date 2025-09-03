Plusul Universității Craiova față de rivala FCSB. Ce a scos în evidență Marius Lăcătuș - Antena Sport

Universitatea Craiova transferă pe bandă rulantă în acest start de sezon, conducerea fiind „alimentată” de rezultatele de excepție ale echipei, atât pe plan intern, cât și pe plan european. Spre deosebire de FCSB, oltenii au adus întăriri pe măsură în toate compartimentele, iar majoritatea jucătorilor au confirmat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Lăcătuș a analizat cele două campanii de transferuri ale principalelor candidate la titlu și a explicat unde este defapt diferența dintre cele două echipei.

Marius Lăcătuș spune unde este diferența de valoare între Universitatea Craiova și FCSB

Campania de transferuri a celor de la FCSB a fost criticată atât de specialiști, cât și de suporteri. Campioana României suferă la capitolul U21, acolo unde variantele sunt puține și sub nivelul celorlalți jucători din lot.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova are mai mulți fotbaliști de calitate care respectă această regulă, lucru scos în evidență și de Marius Lăcătuș, care a analizat transferurile efectuate de cele două echipe.

„Craiova chiar stă bine la jucătorii sub 21. Chiar stă foarte bine. Sunt vreo 5 jucători U21 foarte buni. Oricine intră joacă fără nicio problemă când se apelează la el, nu sunt ținuți ca umplutură. Toți jucătorii U21 aduși de Craiova sunt de valoare.