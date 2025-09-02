Adrian Rus a semnat cu Universitatea Craiova! Anunţul oficial - Antena Sport

Adrian Rus (29 de ani) este noul jucător al Universităţii Craiova. Fundaşul cotat la 1.2 milioane de euro a semnat pe un an cu oltenii, care au făcut deja şi anunţul oficial.

Internaţionalul cu 22 de selecţii şi un gol pentru naţionala României rămăsese fără echipă după despărţirea de Pisa. Craiova va fi a doua echipă din România pentru care evoluează Rus, după Sepsi.

Adrian Rus a semnat cu Universitatea Craiova

“Bun venit la Știința, Adrian Rus! 🫡 Universitatea Craiova a ajuns astăzi la un acord cu internaționalul român Adrian Rus, iar acesta a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an.

Noul fundaș central al Științei a mai evoluat în trecut la echipe precum Pisa, Pafos, FC Fehervar, Sepsi OSK și Balmazujvaros. De asemenea, el a jucat și în 22 de partide pentru Echipa Națională a României. Succes în familia alb-albastră”, au scris oltenii pe Facebook.