Universitatea Craiova, un nou transfer după venirea lui Adrian Rus: "Ca să poată să joace în grupe" - Antena Sport

Universitatea Craiova, un nou transfer după venirea lui Adrian Rus: "Ca să poată să joace în grupe"

Universitatea Craiova, un nou transfer după venirea lui Adrian Rus: "Ca să poată să joace în grupe"

Universitatea Craiova, un nou transfer după venirea lui Adrian Rus: “Ca să poată să joace în grupe”

Publicat: 2 septembrie 2025, 18:59

Universitatea Craiova, un nou transfer după venirea lui Adrian Rus: Ca să poată să joace în grupe

Monday Etim / Profimedia

Universitatea Craiova continuă să facă transferuri, iar Sorin Cârţu a confirmat faptul că Monday Etim (26 de ani) va semna cu echipa din Bănie, la scurt timp după ce liderul Ligii 1 a oficializat transferul lui Adrian Rus.

Preşedintele de onoare al oltenilor a dezvăluit că echipa lui Mirel Rădoi mai are câteva ore la dispoziţie pentru a realiza transferul, pentru ca Monday Etim să poată evolua în tricoul alb-albastru în Conference League. Cu toate acestea,

Sorin Cârţu a confirmat transferul lui Monday Etim la Universitatea Craiova

Sorin Cârţu a dat asigurări că transferul jucătorului care evoluează ca extremă dreapta va fi realizat orele următoare. În cazul în care nu vor reuşi să îl înregistreze la timp, Etim va putea evolua doar în Liga 1 şi Cupa României.

Etim a evoluat în ultimii ani în liga a doua din Danemarca, la echipe precum Roskilde, Helsingor şi Hillerod, dar a crescut în Statele Unite ale Americii, la Montverde Avademy, Los Angeles FC şi Orange County.

“Vrem să vină cât mai repede, să aibă drepturi, se va realiza și acest transfer, astă seară e ultima dată când putem să transmitem ca să poată să joace în grupe, dar până se termină la noi mai e timp. Dacă e ceva important, mai vedem până se încheie la noi campania de transferuri”, a declarat Sorin Cârţu, la digsport.ro.

În ceea ce priveşte eventualele plecări, Sorin Cârţu a fost ceva mai rezervat, considerând că urmează o perioadă încărcată, dar spune că decizia le aparţine celor din staff şi conducere:

“Nu știu dacă mai pleacă cineva, ei decid cu ce abordează și campionatul și cupele europene, decizia este numai la ei. O să vină meciuri foarte grele, o perioadă încărcată”, a mai spus Sorin Cârţu, potrivit sursei menţionate mai sus.

  • 350.000 de euro este cota de piaţă a lui Monday Etim, potrivit transfermarkt.com
  • 2 goluri a marcat în 8 partide pentru Hillerod în acest sezon
