"Poate îşi dă demisia!" Primele reacţii după discursul lui Marius Şumudică de la Botoşani: "Nu prea se vede diferenţa" - Antena Sport

Primele reacţii după discursul lui Marius Şumudică de la Botoşani Marius Şumudică / Profimedia Images Primele reacţii după discursul lui Marius Şumudică de la Botoşani. Antrenorul Rapidului a avut un discurs misterios după ce giuleştenii au pierdut partida de la Botoşani. Mai exact, Şumudică a spus că în zilele următoare vor fi anumite schimbări la echipă. Basarab Panduru ia în calcul chiar şi o demisie a tehnicianului. Primele reacţii după discursul lui Marius Şumudică de la Botoşani „Ca joc parcă e mai bine cu Şumudică, ceva peste Lennon parcă. Poate îşi dă demisia. Mă gândesc că s-ar putea să vină când spune că o să vedeţi. Mi-e greu să cred că dai afară trei, patru jucători, cum îi dai afară? Ori asta, ori el„, a spus Basarab Panduru la primasport.ro. De celalaltă parte, Gabi Balint crede că Şumudică poate fi suspus unei presiuni în cazul în care nu va câştiga următoarele două meciuri: cu Farul şi cu FCSB. „Urmează meciuri grele pentru Rapid, cu Farul și FCSB. Dacă nu va acumula puncte, va intra și Șumudică în criză. Nu prea se vede diferența. Sigur, azi au fost situații, a avut posesia în prima repriză. Botoșani a ieșit parcă mai proaspătă în repriza a doua, a fost echipa mai rapidă. Și când îl vezi pe Săpunaru atacant, pe acolo…", a spus şi Gabi Balint la digisport.ro.

Marius Şumudică, la pământ după ce Rapid a pierdut cu Botoşani

Marius Şumudică a oferit prima reacţie, după ce Botoşani a învins-o pe Rapid cu scorul de 2-0. Antrenorul şi-a criticat jucătorii, după eşecul suferit în faţa moldovenilor lui Liviu Ciobotariu.

Rapid a coborât pe locul 12 în Liga 1, având un golaveraj mai slab decât al celor de la Farul. Giuleştenii se vor duela cu trupa lui Gică Hagi, după pauza datorată meciurilor echipei naţionale.

„Două reprize diametral opuse. În prima repriză am controlat jocul, am avut ocazii rarisime, am avut bară, au scos de pe linia porții.

Apoi, începem repriza foarte prost, un șut în blocaj, nu urmărim, se face 1-0. După, ne-am deschis. Am avut ocazii foarte mari să marcăm. Nu am reușit să marcăm și fotbalul te pedepsește. Trebuie să marcăm la situațiile pe care le avem. Dacă nu marchezi, nu ai cum să câștigi. N-am avut o discuție aprinsă, am fost foarte calm, veți afla zilele viitoare ce am spus în vestiar. Mai contează cu cine joci? Am jucat cu ultima clasată și nu am putut să câștigăm, nu mai contează cu cine joci. E foarte strâns, pierzi un meci, ești la retrogradare, câștigi un meci, ești aproape de play-off. Nu știu ce să zic de play-off, dacă nu ne trezim să facem puncte, va fi foarte greu„, a declarat Marius Şumudică, conform digisport.ro.

