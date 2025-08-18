Începe lupta pentru milionul de euro! Cum arată tabloul probei de dublu mixt de la US Open 2025 - Antena Sport

Componenţa finală a noii versiuni a turneului de dublu mixt US Open, cu un milion de dolari pus în joc pentru câştigători, a fost oficializată. Gaël Monfils va face pereche cu Naomi Osaka, în timp ce Jannik Sinner va juca cu Katerina Siniakova, nr. 2 mondial la dublu.

Au fost făcute câteva ajustări la tabloul turneului (19-20 august), iar cehoaica Katerina Siniakova, numărul 2 mondial la dublu, s-a alăturat în sfârşit tabloului pe care se află deja numărul 1 mondial Taylor Townsend.

Tabloul probei de dublu mixt de la US Open 2025

Dubla campioană olimpică (dublu în 2021, dublu mixt în 2024) şi câştigătoare a zece turnee de Grand Slam la dublu va forma o pereche formidabilă cu Jannik Sinner, numărul 1 mondial la simplu, care iniţial trebuia să joace cu americanca Emma Navarro. Perechea ceho-italiană îi va înfrunta marţi seara pe Alexander Zverev şi Belinda Bencic.

The US Open Mixed Doubles Championship draw is set! pic.twitter.com/FntRmId9R0

— US Open Tennis (@usopen) August 17, 2025

Încă o schimbare în distribuţie: Gaël Monfils îl înlocuieşte pe Nick Kyrgios ca partener al lui Naomi Osaka şi va juca primul său meci cu japoneza împotriva lui Lorenzo Musetti, care a ajuns să joace cu americanca Caty McNally în locul compatrioatei sale Jasmine Paolini, calificată luni seara în finala de la Cincinnati.