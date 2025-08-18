Începe lupta pentru milionul de euro! Cum arată tabloul probei de dublu mixt de la US Open 2025 - Antena Sport

Închide meniul
Începe lupta pentru milionul de euro! Cum arată tabloul probei de dublu mixt de la US Open 2025

Publicat: 18 august 2025, 14:26

Emma Răducanu şi Carlos Alcaraz / Colaj Profimedia

Componenţa finală a noii versiuni a turneului de dublu mixt US Open, cu un milion de dolari pus în joc pentru câştigători, a fost oficializată. Gaël Monfils va face pereche cu Naomi Osaka, în timp ce Jannik Sinner va juca cu Katerina Siniakova, nr. 2 mondial la dublu.

Au fost făcute câteva ajustări la tabloul turneului (19-20 august), iar cehoaica Katerina Siniakova, numărul 2 mondial la dublu, s-a alăturat în sfârşit tabloului pe care se află deja numărul 1 mondial Taylor Townsend.

Tabloul probei de dublu mixt de la US Open 2025

Dubla campioană olimpică (dublu în 2021, dublu mixt în 2024) şi câştigătoare a zece turnee de Grand Slam la dublu va forma o pereche formidabilă cu Jannik Sinner, numărul 1 mondial la simplu, care iniţial trebuia să joace cu americanca Emma Navarro. Perechea ceho-italiană îi va înfrunta marţi seara pe Alexander Zverev şi Belinda Bencic.

Încă o schimbare în distribuţie: Gaël Monfils îl înlocuieşte pe Nick Kyrgios ca partener al lui Naomi Osaka şi va juca primul său meci cu japoneza împotriva lui Lorenzo Musetti, care a ajuns să joace cu americanca Caty McNally în locul compatrioatei sale Jasmine Paolini, calificată luni seara în finala de la Cincinnati.

Perechea câştigătoare va lua acasă 1 milion de dolari (856 000 de euro).

Sorana Cîrstea s-a calificat pe tabloul principal la Cleveland

Sorana Cîrstea s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Cleveland. Românca a făcut o nouă partidă foarte bună şi împotriva favoritei cu numărul 2 din calificările turneului din Ohio, Rebeka Masarova, jucătoare de pe locul 105 WTA.

Cîrstea a câştigat partida de duminică cu 6-2, 6-2, la capătul unei partide care a durat o oră şi 11 minute. Această victorie categorică a venit la o zi distanţă de la un al succes fără emoţii al româncei. Sâmbătă, ea a învins-o pe americanca Anna Frey cu 6-1, 6-0, după 46 de minute de joc.

Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"
Sorana Cîrstea se pregăteşte intens pentru ultimul turneu de Grand Slam al sezonului. Ultima oprire înainte de a ajunge la Flushing Meadows este Cleveland, acolo unde şi-a asigurat prezenţa pe tabloul principal.

Tot la Cleveland va juca şi Gabriela Ruse. Calificată deja pe tabloul principal, Ruse o va întâlni pe Hailey Baptiste, locul 51 WTA, în primul tur de la Cleveland.

Pentru parcursul în calficări, Sorana Cîrstea va primi 18 puncte WTA. De asemenea, ea şi-a asigurat 2.585 de dolari şi un punct WTA pentru primul tur pe tabloul principal.

