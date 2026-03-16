Portarul celor la Unirea Slobozia a părăsit interviul în lacrimi: “Îmi cer scuze faţă de băieţi”

Echipa FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al primei etape de play-out din Liga 1. În inferioritate numerică, moldovenii au întors rezultatul în numai două minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul a luat o turnură neaşteptată în ultimele minute. Mai întâi FC Botoşani a reuşit să egaleze în minutul 90. Denis Rusu a prins o centrare a lui Ongenda, dar a fost jenat de Coadă şi a scăpat mingea, iar Dumiter a înscris, pentru ca în minutul 90+1 Pape Diaw să marcheze cu o lovitură de cap, la un corner, şi FC Botoşani s-a impus cu 3-2 în faţa Unirii Slobozia

Portarul celor de la Unirea Slobozia, Denis Rusu, şi-a cerut scuze faţă de colegi pentru gafa de la golul cu care FC Botoşani a revenit în joc.

“Îmi e greu să vorbesc, îmi asum pierderea, dar nu încălzeşte pe nimeni asumarea mea. E greu, mai avem meciuri, e greu, frustrant. Acum mai avem zece ore de mers până acasă cu autocarul. Suntem tot ca după o înmormântare.

Îmi cer scuze faţă de băieţi, au alergat… s-au dăruit foarte mult”, a spus Denis Rusu, pentru Digi Sport.