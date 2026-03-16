FC Botoșani – Unirea Slobozia 3-2. Marius Croitoru, victorie fantastică la debut. „Remontada” în fața lui Niculescu

FC Botoșani și Unirea Slobozia au închis prima etapă de play-out din Liga 1, iar formația antrenată de Marius Croitoru a reușit o revenire de senzație, după ce a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

Echipa antrenată de Claudiu Niculescu a condus până în minutul 89, însă botoșănenii au întors soarta partidei în doar două minute, spre disperarea ialomițenilor.

Claudiu Niculescu, disperare în prelungiri la Botoșani

FC Botoșani a pornit cu dreptul sub comanda lui Marius Croitoru și s-a impus cu scorul de 3-2 în fața celor de la Unirea Slobozia, în prima etapă de play-out.

Yanakov (min. 12) a deschis scorul pentru oaspeți, dar Miron a restabilit egalitatea (min. 31). Trei minute mai târziu, Kovtalyuk și-a înscris în proprie poartă și tot el și-a lăsat echipa în inferioritate numerică, după ce a fost eliminat direct.

După pauză, ialomițenii au jucat la conservarea rezultatului, dar jocul a mers prost pentru formația lui Niculescu. Andrei Dumiter a restabilit egalitatea în minutul 89, iar peste doar două minute, Diaw a stabilit scorul final.