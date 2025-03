Preşedintele CNCD intervine în scandalul de rasism de la derby-ul FCSB - Rapid! Amenda uriaşă pe care o riscă echipa lui Gigi Becali - Antena Sport

Preşedintele CNCD, Csaba Asztalos / Mediafax Foto - Andreea Alexandru via Hepta Președintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Csaba Asztalos, a oferit o primă declaraţie după scandalul de rasism de la derby-ul FCSB – Rapid, încheiat cu scorul de 3-3. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Preşedintele CNCD a spus că, până în acest moment, forul pe care îl conduce nu a primit nicio sesizare legată de rasism. În cazul în care se va face o sesizare, CNCD va investiga cazul. Amenzile pentru scandări rasiste la meciuri pot ajunge până la 100.000 de lei! Cea mai mică amendă pe care un club o poate primi pentru astfel de incidente este de 2.000 de lei. Amenzile pentru scandări rasiste ajung la 100.000 de lei! Csaba Asztalos a cerut, totodată, ca echipele care găzduiesc meciuri în care au loc scandări rasiste să fie sancţionate prin disputarea unor partide fără spectatori. „În măsura în care primim o sesizare, ca întotdeauna, vom urma procedura. Și, dacă sunt probe, scandări care depășesc limita libertății de expimare, vom aplica amenzi, sancțiuni contravenționale. Am mai avut astfel de cazuri în trecut. În cursul zilei de astăzi, nu am primit nicio sesizare. Noi punem în discuție răspunderea clubului organizator și vorbim de o răspundere la nivel contravențional. Amenda începe de la 2.000 de lei până la 100.000 de lei. Până acum, am dat amenzi de aproximativ 15.000 de lei, pentru fapte săvârșite de galeriile clubului organizator care au depășit limitele libertății de exprimare. Până nu o să aplice comisiile de specialitate sancțiuni mai aspre, cum ar fi jocul fără spectatori, nu se va schimba nimic. Până nu se vor identifica anumite persoane care fac acest lucru, cât timp vor fi tolerate galeriile cu astfel de comportament, nu se va schimba nimic. Din câte știu, comisiile sunt la LPF. Vedem că, în competițiile internaționale, așa se procedează. Altă posibilitate nu văd, în acest moment. Avem un termen de 90 de zile în care sesizările se soluționează, dar, în realitate, termenul este mult mai mare, pentru că avem multe dosare și colegi puțini”, a declarat Csaba Asztalos pentru prosport.ro. Reclamă

Marius Şumudică a acuzat că au fost scandări rasiste la derby!

Marius Şumudică a susţinut că au existat scandări rasiste la derby-ul FCSB – Rapid 3-3. Antrenorul giuleştenilor a spus că a vrut să scoată echipa de pe teren în urma respectivelor scandări.

„Ce am trăit aici astăzi (n.r. duminică)… am vrut să opresc meciul, fiindcă nu este normal să se scandeze, să fie ură de rasă. Pentru mine, ceea ce se strigă… Am vrut să scot echipa de pe teren! Am vrut, am încercat, dar mingea era în joc. Am încercat să o scot, să-i aduc la margine, să tragem un semnal de alarmă. Nu mi se pare normal. OK, există injurii, am acceptat, m-au înjurat, mi-au făcut bannere. Am acceptat, nu am reacționat. Nici nu m-am uitat la ele, am văzut ceva vopsit acolo. M-au înjurat… Duc, că vin din galerie, dar să ajungă un stadion întreg să strige acest cântec, în care jignesc, pentru mine este rasism! Federația sau cine trebuie să se autosesizeze, să se ia măsuri. Nu se poate!”, a declarat Marius Şumudică după derby-ul dintre roş-albaştri şi giuleşteni.