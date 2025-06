Prima mutare a celor de la Farul în mandatul lui Ianis Zicu! Jucătorul a semnat contractul cu "rechinii" - Antena Sport

Gică Hagi a renunţat la postul de antrenor al celor de la Farul, iar constănţenii l-au adus pe Ianis Zicu, omul care a promovat-o în premieră în Liga 1 pe Metaloglobus Bucureşti. Acum, “rechinii” au făcut şi prima mutare oficială din mandatul noului antrenor.

Ianis Zicu îl va avea sub comandă, pentru următoarele două sezoane, pe Ionuţ Vînă. Jucătorului îi expirase contractul cu cei de la Farul, dar a semnat o altă înţelegere cu “rechinii”.

Ianis Zicu primeşte întăriri la Farul

Chiar cei de la Farul au anunţat faptul că au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului cu mijlocașul Ionuț Vînă. Jucătorul în vârstă de 30 de ani tocmai şi-a prelungit înțelegerea până în 2027, fiind dorit de către noul antrenor al Farului, Ianis Zicu.

”Aflat la final de contract cu formația noastră, mijlocașul Ionuț Vînă a semnat un nou contract cu Farul, valabil pentru următorii 2 ani. În vârstă de 30 de ani (20.02.1995), Ionuț Vînă a fost și în ultimul sezon unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, în care a evoluat în 36 de meciuri în toate competițiile. A marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive”, se arată în comunicatul echipei constănţene

Mai mult, şi Vînă a vorbit despre prelungirea înţelegerii cu echipa constănţeană. A dezvăluit obiectivele echipei lui Ianis Zicu. ”Am decis să continui la Farul și pentru că știu foarte bine clubul, condițiile de aici și obiectivele care se doresc în fiecare an. În plus, cunosc majoritatea jucătorilor și am încredere că în acest sezon vom avea un parcurs mult mai bun”, a spus jucătorul a cărui cotă de piaţă este de 700.000 de euro, potrivit transfermarkt.