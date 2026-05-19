Adi Mutu, ironii la campionatul câştigat de Filipe Coelho: “Eu zic că anul acesta a luat Mihai Rotaru”

Radu Constantin Publicat: 19 mai 2026, 22:10

Adi Mutu crede că la Universitatea Craiova echipa a fost făcută de patronul Mihai Rotaru, iar meritul pentru câştigarea campionatului îi aparţie patronului, nu antrenorului Filipe Coelho.

Mai mult, “Briliantul” crede că bătălia se va duce şi în sezonul viitor între “antrenorii” Gigi Becali şi Mihai Rotaru.

“La anul va fi o luptă mare între cei doi titani ai fotbalului românesc, Gigi Becali și Mihai Rotaru, că anul trecut a luat Gigi, iar acum Rotaru”, a fost declaraţia lui Adi Mutu, la Digi Sport.

“Eu zic că anul acesta a luat Mihai Rotaru. Așa cred eu, nu am dovezi. De aia spuneam că va fi interesant la anul”, a mai spus Adi Mutu.

Au existat şi alte voci din fotbal care au spus că Mihai Rotaru se implică în alcătuirea echipei de start, iar plecarea lui Mirel Rădoi a venit după o “intervenţie” a patronului.

