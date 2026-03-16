Prima reacţie a lui Gică Hagi, după ce a cedat acţiunile de la Farul: “A venit momentul să mă gândesc la mine”

Gică Hagi a oferit o primă reacţie, după ce a cedat pachetul majoritar de acţiuni de la Farul. Gică Popescu a devenit acţionarul majoritar al clubului din Constanţa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Hagi a păstrat doar 10% din acţiunile de la Farul, atât cât deţin şi Ciprian Marica şi Rivaldo. Gică Popescu a preluat cele 70% din acţiunile pe care “Regele” le deţinea.

Prima reacţie a lui Gică Hagi, după ce a cedat acţiunile de la Farul

Gică Hagi a dat de înţeles că va reveni în antrenorat, după ce a cedat acţiunile. “Regele” are cale liberă către postul de selecţioner, el neavând posibilitatea de a-i pregăti pe “tricolori” dacă ar fi fost acţionar majoritar la Farul.

“Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele”, a declarat Gică Hagi, conform site-ului oficial al celor de la Farul.

De asemenea, şi Gică Popescu a oferit o primă reacţie, după ce a preluat pachetul majoritar de acţiuni de la Gică Hagi. “Baciul” a transmis că preia această funcţie de la “Rege” cu multă responsablitate.