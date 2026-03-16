Prima reacţie a lui Gică Hagi, după ce a cedat acţiunile de la Farul: “A venit momentul să mă gândesc la mine”

Viviana Moraru Publicat: 16 martie 2026, 11:29

Gică Hagi, în timpul unui interviu / Profimedia

Gică Hagi a oferit o primă reacţie, după ce a cedat pachetul majoritar de acţiuni de la Farul. Gică Popescu a devenit acţionarul majoritar al clubului din Constanţa.

Gică Hagi a păstrat doar 10% din acţiunile de la Farul, atât cât deţin şi Ciprian Marica şi Rivaldo. Gică Popescu a preluat cele 70% din acţiunile pe care “Regele” le deţinea.

Gică Hagi a dat de înţeles că va reveni în antrenorat, după ce a cedat acţiunile. “Regele” are cale liberă către postul de selecţioner, el neavând posibilitatea de a-i pregăti pe “tricolori” dacă ar fi fost acţionar majoritar la Farul.

“Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele”, a declarat Gică Hagi, conform site-ului oficial al celor de la Farul.

De asemenea, şi Gică Popescu a oferit o primă reacţie, după ce a preluat pachetul majoritar de acţiuni de la Gică Hagi. “Baciul” a transmis că preia această funcţie de la “Rege” cu multă responsablitate.

“Preiau această responsabilitate cu respect față de tot ceea ce a construit Gică atunci când a pornit acest proiect extraordinar și ce am continuat să construim împreună, cu dorința de a merge mai departe pe o direcție care să țintească performanța la toate capitolele. Farul este un proiect solid, cu un potențial uriaș. Nu vin să îî modific ADN-ul, ci doar să-i aduc câteva upgrade-uri.

Îmi doresc să avem sustenabilitate și să putem continua să livrăm fotbalului românesc ce am reușit în toți acești ani. Prioritățile noastre sunt echilibrul financiar, continuitatea performanței sportive și menținerea identității și a filozofiei care au construit acest club”, a spus şi Gică Popescu.

Loading ... Loading ...
