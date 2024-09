Prima reacţie a lui Gigi Becali, după CFR Cluj - FCSB 2-2: "Erau de bătut!" Jucătorul criticat: "Cu el a fost greşeala!" - Antena Sport

Prima reacţie a lui Gigi Becali, după CFR Cluj – FCSB 2-2:. FCSB a revenit incredibil în derby-ul cu CFR Cluj, după ce a fost condusă cu 2-0 după dubla lui Louis Munteanu. FCSB a egalat prin golurile lui Alexandru Băluţă şi Dawa.

Louis Munteanu a reuşit o dublă de senzaţiei, iar echipa lui Dan Petrescu părea că se îndreaptă spre o victorie lejeră. Totul s-a năruit după ce Simao a greşit decisiv, iar Alexandru Băluţă a marcat golul prin care FCSB a revenit în joc. Gigi Becali a spus că CFR Cluj era o echipă de bătut şi a recunoscut că a fost o greşeală cu folosirea lui Panţîru.

„Când facem miştouri, facem. Eu am schimbat 4, deşi doream să fac 5. Mi se pare că în prima repriză a făcut diferenţa Louis Munteanu. A doua repriză nu au mai contat, a fost o singură repriză. Greşeala a fost cu Panţîru, am vrut să îi dau încredere. Nu pot să vorbesc despre un atacant că nu a juca echipa. E un rezultat rău pentru că eu cred că pe CFR nu o mai prindem niciodata aşa. Era de bătut. Ne-a luat un punct în deplasare. Craiova a pierdut, nu a luat niciun punct. Noi ne batem la titlu cu Craiova şi CFR Cluj. Am câştigat un punct cu Craiova. nu mă interesează celelalte echipe„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Gigi Becali a făcut patru schimbări la pauza meciului CFR Cluj – FCSB! Jucătorii „sacrificaţi” de patronul roş-albaştrilor

Gigi Becali a efectuat patru schimbări la pauza meciului CFR Cluj – FCSB. După primele 45 de minute, echipa lui Dan Petrescu conducea cu 1-0, graţie golului marcat de Louis Munteanu. Nemulţumit de jocul echipei sale în prima repriză, Gigi Becali a făcut patru schimbări la pauză, în încercarea de a aduce ceva nou în jocul FCSB-ului.

Daniel Popa, Alex Băluţă, Valentin Creţu şi Tavi Popescu sunt jucătorii introduşi în debutul reprizei secunde. William Baeten, David Miculescu, Baba Alhassan şi Alexandru Pantea au fost jucătorii înlocuiţi după primele 45 de minute.