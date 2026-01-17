Prima "victimă" a lui Gigi Becali după FC Argeş - FCSB 1-0: "Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost extrem de dezamăgit după înfrângerea suferită de echipa sa în primul meci oficial din 2026. FC Argeş s-a impus cu 1-0 în meciul de la Mioveni, iar campioana României rămâne pe locul 9 în clasament după 22 de etape.
În urma aceste înfrângeri, Gigi Becali a anunţat că nu se va mai baza pe Vlad Chiricheş şi că vrea să îi rezilieze contractul fotbalistului de 36 de ani.
Gigi Becali vrea să îi rezilieze contractul lui Vlad Chiricheş, după FC Argeş – FCSB 1-0: “Şi Meme s-a convins de ce i-am spus. Nu mai poate”
“Am vorbit în timpul meciului cu Meme. A spus ‘Gigi, nu-l schimba pe Chiricheș, că a jucat bine’. Eu văd altfel jocul și Meme s-a convins acum de ce i-am spus. Eu nu vreau un mijlocaș care într-adevăr are experiență, cum are Chiricheș, și stă acolo, o ia pe piept, o ia pe cap, dă cu capul, are talent, stopează bine mingea, pasează lejer.
Eu vreau mijlocaș șesar, care se duce și tamponează adversarul, câștigă mingea, deposedează și dă pasă. Nu care stă la alibi acolo, ‘Stai că știu eu să stau aici’, n-am nevoie de așa ceva. Ca atare, i-am spus lui Meme ‘Bă, Mihai, spune-i lui Chiri, hai să încetăm’.
Că vreau să iau jucător acolo. Oricum nu o să fie pe listă, că avem nevoie să punem alt jucător pe listă. Nu mai poate. Vreau să reziliem contractul, că oricum nu o să fie pe listă”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.
În acest sezon, Vlad Chiricheş a evoluat în 20 de meciuri în toate competiţiile, fără să aibă contribuţii la goluri. În prezent, cota sa de piaţă este de 250.000 de euro.
În urma acestui prim meci din 2026, FCSB rămâne pe locul 9, 31 de puncte, în timp ce FC Argeş şi-a consolidat locul 5, cu 37 de puncte. Campioana României se află acum la 2 puncte de locurile de play-off, dar diferenţa se poate mări, dacă Oţelul Galaţi se va impune în meciul din Gruia, cu CFR Cluj.
Pentru FCSB urmează acum deplasarea din penultima etapă Europa League, cu Dinamo Zagreb, după care va juca două meciuri pe teren propriu. Este vorba despre duelurile cu CFR Cluj şi Fenerbahce, partida contra turcilor fiind din ultima etapă a grupei principale Europa League.
